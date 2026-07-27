El rincón de Lanzarote donde Pedro Sánchez (54 años) desconecta en vacaciones: una residencia real que fue un regalo del rey de Jordania a Juan Carlos I

El presidente del Gobierno volverá a elegir Lanzarote como uno de sus destinos de descanso y lo hará en uno de los lugares más exclusivos y con más historia de Canarias: La Mareta, una residencia situada junto al mar en Costa Teguise que durante décadas ha estado vinculada a la Casa Real española y a diferentes mandatarios.

La propiedad se encuentra gestionada por Patrimonio Nacional y no es una vivienda vacacional cualquiera. Su historia comienza con el rey Hussein de Jordania, que mandó a construirla a finales de los años 70 y que posteriormente regaló al entonces rey Juan Carlos I en 1989. Poco después pasó a formar parte de Patrimonio Nacional.

Una obra arquitectónica fuera de lo común

La finca está ubicada en Costa Teguise, en el municipio de Teguise, al noreste de Lanzarote, y fue diseñada con la influencia del artista lanzaroteño César Manrique, uno de los grandes referentes de la arquitectura y el paisaje de la isla.

La residencia mantiene algunos de los elementos más característicos de la arquitectura lanzaroteña: paredes blancas, carpinterías verdes, espacios abiertos y una integración con el entorno volcánico de la isla. El complejo ocupa más de 30.000 metros cuadrados y cuenta con diferentes edificaciones, zonas ajardinadas y acceso al litoral.

Tres bañistas, en la playa de El Ancla, en Costa Teguise, a pocos metros de La Mareta. / A. F.

Más allá de su tamaño, uno de sus grandes atractivos es precisamente su ubicación: un espacio privado frente al Atlántico, alejado del ruido turístico y pensado como lugar de descanso para personalidades de primer nivel.

Pese a tener una historia ligada a reyes y presidentes, La Mareta conserva uno de sus principales valores: su conexión con Lanzarote. César Manrique buscó, en todo momento, que la residencia no rompiera con el paisaje de la isla, integrando la construcción con jardines, materiales y elementos propios del entorno.

De un rey de Jordania a Juan Carlos I: la historia detrás de La Mareta

La relación de La Mareta con la monarquía comenzó antes incluso de llegar a España. El rey Hussein de Jordania ordenó su construcción como residencia privada en Lanzarote, aunque nunca llegó a utilizarla como vivienda habitual. En 1989 decidió entregársela al rey Juan Carlos I, que posteriormente la cedió al Estado.

Desde entonces, la residencia ha sido utilizada por miembros de la Familia Real y por diferentes presidentes del Gobierno durante sus periodos de descanso. José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez han pasado por este enclave lanzaroteño.

Imagen aérea de La Mareta, en Costa Teguise / Google Earth

La Mareta también ha acogido encuentros y visitas de personalidades internacionales, convirtiéndose en uno de los lugares más conocidos de Lanzarote fuera de la isla.

Costa Teguise, de terreno de cultivo a uno de los destinos más conocidos de Lanzarote

Aunque hoy es uno de los principales núcleos turísticos de Lanzarote, Costa Teguise no siempre estuvo llena de hoteles, apartamentos y paseos junto al mar. Antes de convertirse en uno de los enclaves más reconocidos de la isla, esta zona estaba formada por grandes extensiones de terreno dedicadas al pastoreo y a pequeños cultivos de cereales.

Los Ancones, cerca de Costa Teguise (Lanzarote) / LP / DLP

El cambio comenzó en la década de los setenta, cuando una empresa promotora adquirió una gran finca y empezó a desarrollar el complejo turístico que con el paso de los años daría forma a la Costa Teguise actual. El crecimiento de la zona estuvo marcado por una arquitectura integrada con el paisaje de Lanzarote, con especial protagonismo del artista César Manrique.

Uno de los ejemplos más conocidos de esa conexión entre diseño y entorno es el Pueblo Marinero, un espacio que mantiene la esencia de la arquitectura tradicional lanzaroteña y que hoy concentra restaurantes, terrazas y actividad turística durante todo el año.

En este mismo enclave se encuentra también La Mareta, la residencia que vuelve a situar a Costa Teguise en el foco nacional cada vez que una personalidad como Pedro Sánchez elige Lanzarote para sus vacaciones.

Playa de Las Cucharas, en Costa Teguise / La Provincia

Actualmente, Costa Teguise es uno de los lugares más poblados del municipio de Teguise y combina residentes de diferentes nacionalidades con visitantes que llegan atraídos por sus playas, su clima y una oferta turística que mantiene la esencia de la isla.