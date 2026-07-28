Sanidad confirma la contaminación por aguas fecales y Arrecife mantiene la bandera roja en la principal playa de la ciudad

El Área de Salud Pública de Lanzarote ha confirmado este martes, 28 de julio, la presencia de niveles elevados de contaminación bacteriológica en las aguas situadas junto al aliviadero que el Consorcio del Agua de Lanzarote mantiene en la Punta del Camello, en el extremo sur de la playa de El Reducto, en el municipio de Arrecife. La comunicación de Salud Pública llega después de que el Ayuntamiento solicitara la realización de analíticas tras detectar vertidos de aguas residuales durante el pasado fin de semana.

Con estos resultados, el Ayuntamiento de Arrecife mantiene activado el protocolo de seguridad para este tramo del litoral y continúa desaconsejando el baño. La bandera roja permanece izada como medida preventiva para evitar riesgos para la salud de los usuarios.

Los vertidos fueron detectados durante el fin de semana

La intervención comenzó después de que la Concejalía de Playas, dirigida por Davinia Déniz, solicitara la actuación de Salud Pública al observarse la presencia de vertidos de aguas residuales junto al aliviadero del sistema de saneamiento.

Presencia de restos fecales el pasado fin de semana, en la playa de El Reducto, en Arrecife, donde Sanidad tomó muestras en la Punta del Camello, junto al aliviadero del Consorcio del Agua de Lanzarote / La Provincia

Según la información facilitada por el consistorio, la Policía Local de Arrecife comprobó la existencia de estos vertidos y levantó la correspondiente acta, lo que permitió poner los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias para realizar los análisis del agua.

Los resultados obtenidos han confirmado la existencia de contaminación en esa zona concreta del litoral, motivo por el que se mantienen las restricciones ya adoptadas desde el pasado fin de semana.

La avería en Argana Alta, entre las posibles causas

La concejala de Playas y también responsable del área de Medio Ambiente, Davinia Déniz, ha explicado durante los últimos días que estos vertidos podrían estar relacionados con la rotura de la tubería de impulsión de la red de saneamiento registrada en la noche del 23 de julio en el barrio de Argana Alta.

Esa conducción transporta las aguas residuales procedentes de Playa Honda y de la zona baja de Arrecife hasta la estación depuradora ubicada en Montaña Mina.

Policía Local de Arrecife

De acuerdo con la información trasladada en su momento por el Consorcio del Agua de Lanzarote, la avería obligó a interrumpir el funcionamiento de la impulsión para poder reparar la tubería de fibra afectada. El organismo reconoció además que esta infraestructura ha sufrido diversas roturas en los últimos años.

Aunque todavía no se ha determinado oficialmente el origen de la contaminación detectada en la Punta del Camello, el Ayuntamiento considera que estos hechos podrían guardar relación con las consecuencias derivadas de esa incidencia en la red de saneamiento.

El Ayuntamiento pide revisar las estaciones de bombeo

Tras conocerse los resultados de las analíticas, el Ayuntamiento de Arrecife ha solicitado al Consorcio del Agua que lleve a cabo una revisión completa de las bombas de impulsión situadas en dos puntos de la ciudad.

En concreto, la petición afecta a la estación ubicada en las inmediaciones del edificio del Cabildo de Lanzarote, en la zona del antiguo cementerio, así como a las instalaciones localizadas en la calle Portugal.

El objetivo es comprobar el estado de funcionamiento de estos equipos y determinar si existe alguna incidencia que haya podido provocar los vertidos detectados en el aliviadero de la Punta del Camello.

Además, el consistorio reclama que se verifiquen las causas que han originado el episodio de contaminación confirmado ahora por las autoridades sanitarias.

Continúa la recomendación de no bañarse

Mientras se esclarecen las causas de la contaminación y se adoptan las medidas necesarias, la Concejalía de Playas mantiene vigente la recomendación de no acceder al agua en este tramo del litoral arrecifeño.

La presencia de bandera roja implica que el baño está desaconsejado por motivos de seguridad sanitaria, una medida habitual cuando las analíticas detectan parámetros microbiológicos que pueden representar un riesgo para la salud de los bañistas.