El Cabildo de Lanzarote busca financiación para acabar con las inundaciones en la carretera entre Arrecife y Tahíche

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha dado un nuevo paso para resolver uno de los problemas históricos relacionados con el drenaje de aguas pluviales en la isla. La institución insular ya dispone del proyecto que permitirá mejorar el sistema de evacuación de agua en la carretera que conecta Arrecife con Tahíche, una actuación con la que se pretende poner fin a las inundaciones que afectan a varias viviendas situadas en la parte trasera de la calle Pedro de Fonseca durante los episodios de lluvias intensas.

La iniciativa forma parte de las actuaciones que el grupo de gobierno insular está impulsando para mejorar la gestión de las aguas pluviales en distintos puntos de Lanzarote, donde la escasez de precipitaciones durante buena parte del año contrasta con episodios de lluvia que pueden provocar importantes acumulaciones de agua debido a las características del terreno y de la red de drenaje.

Un proyecto para solucionar un problema histórico

Según ha informado el Cabildo, el proyecto ya está redactado y permitirá corregir las deficiencias que provocan que varias viviendas de Tahíche sufran anegaciones cuando se registran precipitaciones de cierta intensidad.

El presidente de la corporación insular, Oswaldo Betancort, señaló que esta situación requiere una respuesta rápida, ya que considera que los vecinos no pueden seguir padeciendo inundaciones en sus casas por problemas en las canalizaciones existentes. En este sentido, aseguró que el objetivo del Cabildo es impulsar la ejecución de las obras lo antes posible para minimizar el riesgo de que vuelvan a repetirse estos episodios.

Por su parte, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, destacó la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones para hacer realidad esta actuación. La responsable insular expresó su confianza en que el proyecto pueda ejecutarse antes del periodo del año en el que existe mayor probabilidad de lluvias, con el fin de ofrecer una solución definitiva a los residentes afectados.

Calle Pedro de Fonseca, en Tahiche (Lanzarote). / Google Maps

El Cabildo busca financiación junto al Gobierno de Canarias

El siguiente paso consistirá en mantener reuniones entre el Cabildo, las áreas de Obras Públicas, que dirige Jacobo Medina, y el Consorcio del Agua de Lanzarote y La Graciosa, junto con el Gobierno de Canarias, para encontrar la financiación necesaria que permita ejecutar las obras.

La institución insular considera que la cooperación entre administraciones será determinante para sacar adelante una infraestructura que responde a una demanda vecinal acumulada durante años y que requiere una inversión específica para su desarrollo.

Una mejora para las viviendas y la seguridad del tráfico

Además de proteger las viviendas cercanas, el proyecto también busca incrementar la seguridad vial en una de las carreteras con mayor intensidad de circulación de la isla.

La acumulación de agua sobre la calzada durante episodios de lluvia puede dificultar la circulación y aumentar el riesgo de incidentes. Con la mejora del drenaje se pretende facilitar la evacuación del agua, reducir la presencia de balsas sobre el asfalto y ofrecer unas condiciones de circulación más seguras para conductores y otros usuarios de la vía.

La actuación también supondrá un beneficio para las familias que residen en el entorno de la calle Pedro de Fonseca. La eliminación del riesgo recurrente de inundaciones contribuirá a proteger las viviendas frente a posibles daños materiales y aportará mayor tranquilidad a los vecinos, que llevan años conviviendo con este problema cada vez que se producen lluvias de intensidad.