Lanzarote pide al Gobierno de Canarias una ventanilla única para atender a las víctimas de violencia de género

El Cabildo de Lanzarote ha dado luz verde este miércoles a la propuesta presentada por el Grupo Socialista para instar al Gobierno de Canarias a crear una ventanilla única de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. La iniciativa, aprobada por el Pleno de la Corporación, plantea establecer un sistema que permita centralizar el acceso a los recursos públicos de protección, información, valoración y acompañamiento disponibles en el archipiélago.

La petición busca simplificar los trámites que deben afrontar las víctimas cuando solicitan ayuda y reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y organismos implicados en su atención.

Una única puerta de acceso a los recursos públicos

La moción propone que las mujeres que sufran violencia de género puedan acceder, desde un único punto de entrada, al conjunto de servicios públicos disponibles en Canarias. El objetivo es evitar que tengan que dirigirse a diferentes administraciones para iniciar los distintos procedimientos relacionados con su protección y asistencia.

Según explicó la portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, Ariagona González, la aprobación de esta iniciativa supone un avance hacia una respuesta institucional "más humana, ágil y coordinada" frente a la violencia machista.

La representante socialista defendió que una mujer que decide denunciar o pedir ayuda no debería enfrentarse a un proceso administrativo complejo ni verse obligada a relatar repetidamente los episodios de violencia sufridos para acceder a los recursos que necesita.

Mejorar la coordinación entre administraciones

Durante la defensa de la propuesta, González recordó que en Canarias ya existe una amplia red de recursos destinados a la atención de las víctimas de violencia de género.

En esta red participan diferentes administraciones y organismos, entre ellos el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos, el Servicio Canario de la Salud, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Administración de Justicia y los servicios especializados en igualdad.

No obstante, la portavoz socialista señaló que la falta de coordinación entre estos recursos provoca que, en numerosas ocasiones, sean las propias mujeres quienes deban averiguar qué organismo puede atender cada una de sus necesidades.

En este sentido, defendió que corresponde a las administraciones organizar de forma coordinada los servicios públicos y no trasladar esa carga a las víctimas.

Una profesional de referencia durante todo el proceso

Uno de los principales ejes de la propuesta aprobada consiste en que cada mujer disponga, desde el primer momento en que contacte con cualquier recurso público o especializado, de una profesional de referencia.

Esta persona sería la encargada de coordinar toda la atención, orientar a la víctima, facilitar el acceso a los diferentes servicios y realizar un seguimiento durante el proceso.

Con esta medida se pretende ofrecer un acompañamiento continuo y evitar que las mujeres tengan que repetir su testimonio en múltiples ocasiones ante distintas administraciones, una situación que numerosos especialistas consideran una forma de revictimización al obligar a recordar reiteradamente los hechos sufridos.

Coordinación de los recursos alojativos y expediente único

La iniciativa también solicita la implantación de un sistema único de coordinación de los recursos de atención y protección, especialmente de aquellos relacionados con el alojamiento de emergencia.

La propuesta plantea que las administraciones puedan conocer en tiempo real la disponibilidad de plazas en los distintos recursos, aplicar criterios homogéneos de prioridad y agilizar la asignación del alojamiento más adecuado para cada caso.

Asimismo, la moción recoge el desarrollo de un expediente único de atención, que estaría disponible para los servicios autorizados y permitiría compartir la información necesaria entre los ámbitos social, sanitario, policial, judicial y de igualdad.

Este sistema debería garantizar, según el texto aprobado, el cumplimiento de la normativa sobre confidencialidad y protección de datos personales.

Una respuesta integral frente a la violencia de género

Durante su intervención, Ariagona González subrayó que la violencia de género requiere una actuación coordinada entre todas las instituciones implicadas.

A su juicio, la atención debe prestarse de forma continuada, evitando retrasos, interrupciones o duplicidades que puedan dificultar el acceso de las víctimas a la protección y a los recursos públicos.

La portavoz socialista destacó que el respaldo del Pleno representa un paso para avanzar hacia un modelo de atención más integrado, aunque recordó que ahora corresponde al Gobierno de Canarias valorar y desarrollar las medidas necesarias para poner en marcha este sistema.