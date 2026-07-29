El nuevo Plan de Ordenación de Lanzarote eleva hasta el 60% la superficie de territorio protegida

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha recibido de la empresa pública Gesplan el documento de Avance del nuevo Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL), un paso considerado clave dentro del proceso de actualización del principal instrumento de planificación territorial de la isla.

La entrega de este documento marca el inicio de una nueva fase en la tramitación del plan, que deberá continuar con el periodo de información pública y, posteriormente, con su aprobación inicial. El objetivo es dotar a Lanzarote y La Graciosa de una herramienta adaptada a las necesidades actuales, después de que el planeamiento vigente lleve más de tres décadas sin una revisión integral.

El PIOL es el documento que define cómo debe organizarse el territorio insular, estableciendo criterios sobre usos del suelo, protección ambiental, infraestructuras, movilidad, vivienda, actividad económica y desarrollo sostenible.

Un nuevo modelo territorial para las próximas décadas

Desde el Cabildo destacan que el nuevo plan pretende convertirse en la referencia para orientar el crecimiento de Lanzarote y La Graciosa durante los próximos años.

Según explicó el presidente de la institución, Oswaldo Betancort, la recepción del documento supone el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos al inicio del mandato, consistente en actualizar un instrumento de planificación considerado esencial para afrontar los retos actuales de ambas islas.

El presidente señaló que el nuevo PIOL nace con la intención de ofrecer un marco moderno y adaptado al siglo XXI, capaz de compatibilizar el desarrollo territorial con la conservación del patrimonio natural y paisajístico.

Asimismo, destacó el trabajo realizado desde el Área de Política Territorial y Ordenación del Territorio, encabezada por el consejero Jesús Machín, junto al equipo técnico y jurídico encargado de la elaboración del documento.

Más del 59 % del territorio quedará protegido

Uno de los aspectos más relevantes del documento de Avance es el incremento de la superficie destinada a la protección ambiental.

Según los datos facilitados por el Cabildo, el 59,46 % del territorio insular quedará bajo algún tipo de protección, aumentando incluso la superficie preservada respecto al planeamiento vigente.

El consejero de Política Territorial explicó que el nuevo modelo elimina algunos procesos urbanizadores contemplados en anteriores documentos con el propósito de reforzar la conservación del territorio y favorecer un crecimiento más equilibrado.

La institución considera que esta planificación permitirá preservar mejor los valores naturales y paisajísticos que caracterizan a Lanzarote y La Graciosa, reconocidos internacionalmente por su singularidad.

Menos suelo para nuevas camas turísticas y más espacio para vivienda

Entre las novedades incluidas en el avance figura también una reducción del suelo destinado al desarrollo de nuevas camas turísticas.

El Cabildo señala como ejemplo el ámbito de Montaña Roja, con una superficie aproximada de 104.000 metros cuadrados, que pasará a tener protección ambiental en lugar de mantener el desarrollo urbanístico previsto anteriormente.

Al mismo tiempo, el documento incrementa la superficie destinada al sector primario y reserva suelo para la construcción de vivienda pública, una de las necesidades que diferentes administraciones han identificado en los últimos años ante la dificultad de acceso a la vivienda existente en la isla.

Esta redistribución del suelo busca equilibrar las distintas necesidades territoriales, favoreciendo tanto la protección del entorno como la respuesta a demandas sociales relacionadas con la vivienda y la actividad agrícola.

Prioridad para mejorar carreteras e impulsar infraestructuras

El documento también incorpora previsiones relacionadas con las infraestructuras insulares.

Entre ellas destaca la apuesta por mejorar la red viaria existente antes que promover la construcción de nuevas carreteras, una estrategia que pretende optimizar las conexiones actuales minimizando el impacto sobre el territorio.

Además, el avance reserva espacios destinados a futuras infraestructuras consideradas estratégicas, así como suelo para el desarrollo de proyectos relacionados con las energías renovables, en línea con los objetivos de transición energética y sostenibilidad.

Según el Cabildo, estas medidas permitirán responder a necesidades históricas de Lanzarote y La Graciosa sin comprometer la conservación de los espacios naturales.

La planificación como herramienta para coordinar el desarrollo

La vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, destacó que disponer de una planificación actualizada permitirá adoptar decisiones con una visión a largo plazo.

En su valoración, el documento ofrece un marco que facilitará una mayor coordinación entre las distintas administraciones y aportará estabilidad y seguridad en el desarrollo de futuras políticas públicas.

El objetivo, según trasladó la institución insular, es contar con un modelo territorial coherente que responda tanto a las necesidades actuales como a los desafíos que puedan surgir en las próximas décadas.

Próximos pasos en la tramitación del PIOL

Tras la recepción del documento elaborado por Gesplan, el Cabildo continuará con la tramitación administrativa prevista para este tipo de instrumentos de ordenación.

El siguiente paso será someter el Avance del Plan Insular de Ordenación al correspondiente periodo de información pública, durante el cual ciudadanos, entidades y administraciones podrán consultar el documento y presentar las observaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Una vez concluida esa fase participativa y analizadas las aportaciones recibidas, la institución insular procederá a la aprobación inicial del nuevo PIOL, que continuará posteriormente su tramitación conforme a la normativa urbanística y territorial vigente en Canarias.

La actualización del Plan Insular de Ordenación constituye uno de los principales procesos de planificación territorial de Lanzarote, ya que definirá los criterios sobre los que se organizará el crecimiento, la protección ambiental y el desarrollo de la isla y de La Graciosa durante los próximos años.