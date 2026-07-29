El recinto ferial de las fiestas de Puerto del Carmen inauguran un espacio de calma para personas autistas en Lanzarote

Las Fiestas del Carmen de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías, continúan su programación hasta el próximo 9 de agosto con un calendario que combina tradición, cultura, música, deporte y actividades populares. Este año, el programa incorpora una importante novedad orientada a mejorar la inclusión: la creación, por primera vez, de un Punto de Apoyo para personas autistas y un Espacio de Calma en el recinto ferial.

La iniciativa ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Tías con la colaboración de la asociación SentirTE, con el objetivo de facilitar que las personas autistas y sus familias puedan disfrutar de la feria de atracciones en un entorno más accesible y adaptado a sus necesidades.

Con esta medida, el municipio busca eliminar barreras y favorecer que las celebraciones patronales puedan ser disfrutadas por toda la ciudadanía, independientemente de sus circunstancias.

Un servicio especializado durante dos jornadas

El Punto de Apoyo estará operativo los días 27 de julio y 3 de agosto, entre las 18:00 y las 21:00 horas, en una carpa situada junto al Punto Violeta instalado en el recinto festivo.

El servicio será atendido por profesionales de la asociación SentirTE, quienes ofrecerán información, orientación y acompañamiento tanto a personas autistas como a sus familias. Además, cuando sea necesario, también podrán prestar apoyo terapéutico durante el desarrollo de la actividad.

De forma paralela, el Ayuntamiento habilitará un Espacio de Calma en El Fondeadero, concebido como un lugar tranquilo donde las personas que necesiten reducir la sobrecarga sensorial o descansar puedan hacerlo en un ambiente adecuado.

Este tipo de espacios se están implantando cada vez con mayor frecuencia en eventos públicos y celebraciones populares, con el propósito de favorecer la participación de personas con trastornos del espectro del autismo (TEA) y de otras personas con necesidades sensoriales específicas.

Tradición, cultura y deporte marcan la programación

Además de esta apuesta por la accesibilidad, el programa festivo mantiene numerosas actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Uno de los momentos más esperados llegará el jueves 30 de julio, cuando se celebre el tradicional pregón en el Centro Comercial El Fondeadero, a partir de las 20:00 horas.

En esta ocasión, el Ayuntamiento ha querido reconocer el trabajo de L@s del Sancocho, el grupo de vecinos que cada año mantiene viva una de las tradiciones gastronómicas más representativas de las fiestas.

El popular sancocho, uno de los platos más vinculados a las celebraciones locales, se ha convertido con el paso de los años en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Según destacó el alcalde durante la presentación, la elección de este colectivo como pregonero supone un reconocimiento a la labor desinteresada de quienes contribuyen a conservar una de las costumbres más arraigadas de Puerto del Carmen.

Actos para el fin de semana

Entre las próximas citas destaca el Encuentro de Habaneras, previsto para el 31 de julio a las 20:00 horas en el Centro Cívico El Fondeadero, una actuación que reúne a agrupaciones dedicadas a este género musical estrechamente vinculado con la tradición marinera.

El 1 de agosto, a partir de las 10:00 horas, tendrá lugar la XIII Carrera Popular Barranco del Quíquere, con salida desde la Plaza del Varadero, una prueba deportiva consolidada dentro del calendario de las fiestas.

Por su parte, el 2 de agosto a las 21:00 horas, la Plaza del Varadero acogerá uno de los actos más emotivos del programa. Durante la jornada se rendirá homenaje a ventorrilleros y feriantes, reconociendo su contribución durante décadas a las celebraciones populares y al ambiente festivo de Puerto del Carmen.

Asimismo, el municipio celebrará el XXV Aniversario del Festival Artistas del Pueblo "Toño El Sapo", un evento que durante un cuarto de siglo ha servido para poner en valor el talento local y mantener vivas las tradiciones culturales del municipio.

David Bustamante y el festival La Tiñosa & Más encabezan la programación musical

La música será otro de los grandes atractivos de las fiestas.

El cantante David Bustamante ofrecerá un concierto el jueves 6 de agosto en la Plaza del Varadero, una actuación que se presenta como uno de los principales reclamos del programa festivo.

Además, el sábado 8 de agosto se celebrará la tercera edición del festival La Tiñosa & Más, que reunirá sobre el escenario a Muchachito Bombo Infierno, Calle Boogaloo, Lucrecia, Mambo Latino y los disc jockeys Javi Fajardo y Diego Díaz.

Procesión marítima

El componente religioso seguirá ocupando un lugar destacado dentro de la programación.

El sábado 8 de agosto, a las 11:00 horas, tendrá lugar la tradicional misa y procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, uno de los actos más representativos de estas fiestas.

Como es habitual, la imagen recorrerá la costa acompañada por embarcaciones y por la música de la parranda marinera Los Buches y el coro Iris del Mar, en una celebración que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes.