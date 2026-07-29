Yaiza saca a licitación por 3,9 millones de euros la construcción de la nueva biblioteca y centro sociocultural de Playa Blanca

El Ayuntamiento de Yaiza ha iniciado el procedimiento de licitación para la construcción de la biblioteca y centro sociocultural de Playa Blanca, un proyecto que cuenta con un presupuesto base de 3,9 millones de euros y que será financiado íntegramente con recursos municipales.

El concurso público fue publicado este martes y permitirá seleccionar a la empresa encargada de ejecutar una infraestructura destinada a reforzar la oferta cultural y educativa del municipio. El futuro edificio se levantará en una parcela de 3.800 metros cuadrados, situada en las inmediaciones del CEO Montaña Roja.

Según ha informado el Consistorio, la actuación responde a un compromiso adquirido con la ciudadanía y pretende dotar a Playa Blanca de un espacio moderno dedicado a la lectura, el estudio y el desarrollo de actividades culturales.

Un edificio pensado para la lectura y la actividad cultural

El proyecto contempla la construcción de un edificio de dos plantas cuya distribución gira en torno a un amplio espacio central diseñado para favorecer tanto la lectura como la relación social entre los usuarios.

La futura biblioteca contará con una sala de lectura para personas adultas y otra destinada al público infantil. Además, el equipamiento dispondrá de una sala de actos preparada para la celebración de actividades culturales, presentaciones, conferencias y otros eventos.

Entre las dependencias previstas también figuran una terraza, una cafetería, zonas de administración, aseos y diferentes servicios comunes que completarán las instalaciones.

El diseño busca combinar el ambiente de tranquilidad propio de una biblioteca con espacios abiertos que favorezcan la convivencia y el encuentro entre los vecinos.

Un espacio público para fomentar la lectura

El Ayuntamiento de Yaiza señala que el objetivo de esta actuación es ofrecer a la ciudadanía un nuevo equipamiento público orientado al fomento de la lectura y al impulso de la actividad cultural en igualdad de condiciones para todos los usuarios.

La distribución interior del edificio permitirá mantener áreas destinadas al estudio y la consulta bibliográfica con el nivel de privacidad y silencio que requieren este tipo de instalaciones, al tiempo que incorporará otros espacios concebidos para la celebración de iniciativas culturales y sociales.

Con esta combinación de usos, la futura biblioteca aspira a convertirse en un punto de referencia para vecinos, estudiantes y asociaciones del municipio.

Financiación íntegramente municipal

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha destacado que la inversión será asumida al cien por cien con fondos municipales, sin recurrir a financiación de otras administraciones.

El regidor enmarca este proyecto dentro de los compromisos adquiridos por el grupo de gobierno con la población de Playa Blanca, especialmente en ámbitos relacionados con la educación, la cultura y la creación de nuevos espacios públicos.

La actuación supondrá además la incorporación de un equipamiento de mayor capacidad para atender las necesidades de una localidad que ha experimentado un importante crecimiento poblacional en los últimos años.

Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 24 de agosto

El plazo para que las empresas interesadas concurran al procedimiento permanecerá abierto hasta el próximo 24 de agosto.

Toda la documentación relativa al proyecto, incluidos los aspectos técnicos y administrativos, se encuentra disponible a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también se publicarán las distintas fases del procedimiento de adjudicación.

Una vez finalizado el proceso de licitación y adjudicadas las obras, el Ayuntamiento podrá iniciar la ejecución de una infraestructura que busca ampliar la oferta de servicios culturales y educativos de Playa Blanca.