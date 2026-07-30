Lanzarote impulsa inversiones de más de 6,4 millones de euros para reforzar el abastecimiento de agua y el drenaje

El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote celebrará este viernes una sesión ordinaria de su Junta General en la que se abordará la adjudicación de varios proyectos hidráulicos considerados estratégicos para mejorar la seguridad hídrica de Lanzarote y La Graciosa. Las actuaciones previstas suponen una inversión superior a los 6,4 millones de euros y están orientadas a reforzar el abastecimiento de agua, modernizar infraestructuras y aumentar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas.

Estas iniciativas forman parte de las medidas impulsadas tras la declaración de la emergencia hídrica en la isla, una situación que ha permitido acelerar la tramitación administrativa de proyectos considerados prioritarios para garantizar el suministro de agua y mejorar el funcionamiento del sistema hidráulico insular.

Renovación de las redes de abastecimiento para reducir las pérdidas de agua

Uno de los asuntos más relevantes que estudiará la Junta General será la adjudicación de las obras incluidas en el Acuerdo Marco para la renovación de las redes de abastecimiento de agua.

Este contrato permitirá ejecutar trabajos de sustitución y mejora de conducciones en diferentes municipios de Lanzarote y La Graciosa, con el objetivo de reducir las pérdidas de agua y aumentar la eficiencia de una red que necesita una modernización progresiva.

El expediente da continuidad al procedimiento iniciado el pasado mes de marzo, cuando la Junta General aprobó la licitación de estas actuaciones. Ahora, una vez completada la fase administrativa, el organismo analizará la propuesta de adjudicación para poner en marcha las obras.

La mejora de las redes de distribución constituye una de las prioridades de la planificación hidráulica insular, ya que las fugas de agua representan uno de los principales retos para garantizar un suministro estable y eficiente.

Mejoras en el drenaje del barrio de Argana

Otro de los proyectos incluidos en el orden del día es la adjudicación de las obras destinadas a mejorar el drenaje de aguas pluviales en el barrio de Argana, en el municipio de Arrecife.

La actuación cuenta con una inversión de 964.892,11 euros, de los que 959.152,48 euros serán financiados por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias.

El objetivo de este proyecto es reforzar la evacuación de las aguas de lluvia y disminuir el riesgo de inundaciones que pueden producirse durante episodios de precipitaciones intensas, mejorando así la seguridad y el funcionamiento de la red de drenaje urbano.

Avanza la planificación del nuevo Plan Hidrológico

La sesión también servirá para continuar con los trabajos de planificación del futuro Plan Hidrológico de Lanzarote correspondiente al periodo 2027-2033.

En concreto, la Junta General estudiará la consolidación del documento de Temas Importantes, uno de los pasos previos necesarios para elaborar el nuevo plan.

El Consejo Insular de Aguas recuerda que el actual Plan Hidrológico 2021-2027 fue aprobado durante 2024 y que ya se trabaja para que el siguiente documento pueda completarse dentro de los plazos establecidos por la normativa en materia de planificación hidrológica.

Estos planes constituyen el instrumento que marca la gestión de los recursos hídricos de la isla, fijando prioridades de inversión, conservación y aprovechamiento del agua para los próximos años.

La emergencia hídrica seguirá sobre la mesa

Entre los asuntos previstos también figura la tercera prórroga de la situación de emergencia hídrica.

Según el Consejo Insular de Aguas, esta medida ha permitido agilizar la contratación de obras y acelerar procedimientos administrativos relacionados con actuaciones consideradas esenciales para garantizar el abastecimiento de agua tanto en Lanzarote como en La Graciosa.

La continuidad de este mecanismo busca mantener la rapidez en la ejecución de inversiones mientras continúan desarrollándose proyectos destinados a mejorar la capacidad del sistema hidráulico.

Limpieza de barrancos para prevenir inundaciones

El orden del día incluye además la adjudicación de los trabajos de limpieza y adecuación de varios barrancos del municipio de Haría.

Las actuaciones se llevarán a cabo en los barrancos de Trujillo, Tenesía, Elvira-Sánchez, Curbelo-Chafariz y La Negra, donde se realizarán labores destinadas a mejorar la capacidad de desagüe de estos cauces.

Además, el Consejo Insular de Aguas continuará desarrollando el Acuerdo Marco para la limpieza y mejora del drenaje en los cauces de la demarcación hidrográfica insular.

Estos trabajos tienen como finalidad reducir el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas, facilitar la circulación del agua y conservar en mejores condiciones las infraestructuras hidráulicas de la isla.