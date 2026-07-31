Arrecife asegura la limpieza viaria y la recogida de residuos tras el fin del contrato vigente

El Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado una fórmula jurídica que permitirá mantener sin interrupciones el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos una vez que expire el actual contrato, previsto para el 1 de agosto. Con esta decisión, el consistorio pretende asegurar la continuidad de una prestación considerada esencial para la capital de Lanzarote mientras culmina el procedimiento para adjudicar un nuevo contrato adaptado a la realidad actual del municipio.

La medida fue aprobada este viernes por la Junta de Gobierno Local y busca evitar que el vencimiento del contrato tenga consecuencias sobre la prestación del servicio. Además, el Ayuntamiento señala que esta solución permitirá ajustar el coste del servicio a los precios actuales del mercado, incorporando un 8 % de beneficio industrial para la empresa concesionaria, de acuerdo con la normativa de contratación pública y con las condiciones recogidas en el pliego.

Una solución para evitar interrupciones en un servicio esencial

La limpieza de las calles y la recogida de residuos son dos de los servicios públicos más importantes para el funcionamiento diario de cualquier ciudad. Su interrupción podría generar problemas sanitarios, ambientales y de imagen urbana, motivo por el que las administraciones suelen buscar fórmulas que garanticen su continuidad cuando finalizan los contratos de concesión.

En este caso, el Ayuntamiento de Arrecife asegura haber encontrado un mecanismo jurídico que permite mantener la prestación hasta que entre en vigor el futuro contrato, evitando así un vacío en la gestión del servicio.

El concejal de Limpieza, Jacobo Lemes, considera que la decisión ofrece estabilidad tanto al Ayuntamiento como a la ciudadanía, ya que garantiza que el servicio continúe funcionando mientras se trabaja en un nuevo modelo adaptado al crecimiento experimentado por la capital lanzaroteña durante la última década.

Según explica el edil, el objetivo no es únicamente mantener el servicio, sino comenzar a corregir las limitaciones de un contrato que considera insuficiente para responder a las necesidades actuales del municipio.

Enseres tirados en calles de Arrecife / La Provincia

Un contrato diseñado para una ciudad mucho más pequeña

Uno de los principales argumentos del Ayuntamiento para justificar la necesidad de un nuevo contrato es la evolución demográfica y económica de Arrecife.

El contrato que ahora finaliza fue elaborado en 2014, cuando la ciudad contaba con alrededor de 55.000 habitantes. En la actualidad, la capital lanzaroteña ronda los 70.000 residentes, una cifra a la que se suma el incremento de la actividad comercial, administrativa y de servicios registrado durante los últimos años.

Este crecimiento ha supuesto una mayor demanda de limpieza de calles, vaciado de contenedores y recogida de residuos, por lo que el Ayuntamiento considera necesario actualizar tanto los recursos humanos como los medios materiales y económicos destinados a esta prestación.

Desde el área de Limpieza se sostiene que el servicio actual se había quedado desfasado y que resultaba difícil responder con eficacia a las necesidades de una ciudad que ha aumentado considerablemente su población y su actividad.

Más control sobre el cumplimiento del contrato

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento también ha intensificado la supervisión del contrato todavía vigente.

Según informa el consistorio, el área de Limpieza ha reforzado las tareas de fiscalización y seguimiento de la empresa concesionaria con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato.

Como resultado de ese control, se han tramitado varias sanciones por incumplimientos detectados durante la prestación del servicio.

El Ayuntamiento indica que este seguimiento forma parte de una estrategia orientada a mejorar la calidad del servicio mientras se prepara el futuro contrato.

El fin de la prórroga obligó a buscar otra alternativa

El consistorio explica que mantener el contrato mediante una simple prórroga no era una opción viable.

El pliego aprobado en 2014 establecía que cualquier ampliación debía contar con la aceptación de ambas partes. Ante la finalización prevista para el 1 de agosto y al tratarse de un servicio público esencial, el Ayuntamiento afirma que fue necesario desarrollar otra solución jurídica que garantizara la continuidad de la limpieza viaria y de la recogida de residuos hasta la adjudicación definitiva del nuevo contrato.

Con ello se pretende evitar posibles problemas administrativos y asegurar que la prestación continúe realizándose con respaldo legal.

El Ayuntamiento prevé presentar mejoras a partir de septiembre

La solución aprobada no solo permitirá mantener el servicio, sino también introducir mejoras durante el periodo transitorio.

El área de Limpieza trabaja ya en un proceso de redimensionamiento del servicio para adaptarlo a las necesidades reales de la ciudad.

Según la planificación municipal, será durante el mes de septiembre cuando se den a conocer los primeros refuerzos previstos tanto para la limpieza viaria como para la recogida de residuos.

El objetivo es incrementar la capacidad operativa del servicio y ofrecer una respuesta más adecuada en los diferentes barrios de Arrecife, teniendo en cuenta la población actual y la evolución urbana de la capital.

El Ayuntamiento precisa que este periodo servirá para preparar la transición hacia el futuro contrato sin limitarse únicamente a mantener el funcionamiento existente.

La nueva licitación continúa en preparación

Paralelamente, el Ayuntamiento sigue trabajando en la elaboración del nuevo contrato que regulará la limpieza viaria y la recogida de residuos durante los próximos años.

Desde el consistorio explican que la licitación no pudo finalizar antes debido, entre otros factores, a la negociación del convenio colectivo del personal adscrito a estos servicios.

La definición de las condiciones laborales resulta un elemento relevante para calcular correctamente los costes económicos del futuro contrato y establecer una planificación ajustada a la normativa vigente.

El Ayuntamiento considera que esperar a la conclusión de ese proceso permitirá elaborar una licitación más sólida desde el punto de vista técnico, jurídico y económico.

El reto de adaptar los servicios públicos al crecimiento de Arrecife

La actualización del contrato de limpieza forma parte de un desafío más amplio al que se enfrentan muchas ciudades en crecimiento: adaptar los servicios públicos a una población cada vez mayor.

La evolución demográfica obliga a revisar periódicamente contratos relacionados con la limpieza, el transporte, el abastecimiento de agua o el mantenimiento de espacios públicos para garantizar que disponen de recursos suficientes.

En el caso de Arrecife, el Ayuntamiento subraya que el nuevo contrato deberá responder a la dimensión actual de la capital, incorporando los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para atender las demandas de una ciudad que ha experimentado una importante transformación desde 2014.

Llamamiento al civismo ciudadano

Junto a las mejoras previstas en la organización del servicio, el Ayuntamiento insiste en que la colaboración ciudadana seguirá siendo un elemento fundamental para conservar los espacios públicos en buenas condiciones.

Desde el área de Limpieza recuerdan que el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa concesionaria debe ir acompañado de un comportamiento responsable por parte de la población, haciendo un uso adecuado de los contenedores y respetando las normas de gestión de residuos.