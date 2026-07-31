El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote prorroga la emergencia hídrica hasta febrero de 2027

La Junta General del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha acordado este viernes prorrogar durante otros seis meses la situación de emergencia hídrica, que permanecerá vigente hasta el 4 de febrero de 2027. La decisión permitirá mantener los procedimientos administrativos extraordinarios para agilizar la ejecución de las actuaciones destinadas a mejorar el abastecimiento de agua en Lanzarote y La Graciosa.

Durante la misma sesión, celebrada en el salón de plenos del Cabildo de Lanzarote, el órgano aprobó por unanimidad la adjudicación de varias actuaciones incluidas en el Acuerdo Marco del Consejo Insular de Aguas, que movilizarán más de 6,4 millones de euros para renovar infraestructuras hidráulicas, reducir pérdidas de agua, mejorar el drenaje urbano y avanzar en la planificación hidrológica de la isla.

La emergencia hídrica continuará hasta febrero de 2027

La ampliación de la emergencia hídrica fue el único punto del orden del día que no obtuvo el respaldo unánime de la Junta General.

La propuesta salió adelante con el apoyo de la mayoría de los representantes del organismo. En concreto, 28 miembros votaron a favor de la prórroga, mientras que el PSOE, así como los representantes de los ayuntamientos de Tías y San Bartolomé, votaron en contra. El Ayuntamiento de Yaiza optó por la abstención.

Con esta decisión, el Consejo Insular de Aguas podrá seguir utilizando los mecanismos extraordinarios habilitados durante la declaración de emergencia para acelerar la contratación y ejecución de obras consideradas prioritarias para garantizar el suministro de agua.

"La emergencia hídrica ha servido para poner en marcha medidas correctoras ante el desastre monumental que nos encontramos en el ciclo integral del agua” Oswaldo Betancort — Presidente del Cabildo de Lanzarote

El presidente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Oswaldo Betancort, defendió que esta herramienta ha permitido poner en marcha actuaciones para afrontar los problemas detectados en el ciclo integral del agua de la isla.

Asimismo, agradeció el respaldo mayoritario recibido por parte de los integrantes del Consejo y destacó la colaboración del propio organismo, del Consorcio del Agua de Lanzarote, del Cabildo y del Gobierno de Canarias, cuya financiación ha permitido desarrollar distintas actuaciones vinculadas a la emergencia.

Betancort expresó además su confianza en que, si continúan avanzando las inversiones previstas, la situación excepcional pueda darse por finalizada cuando expire esta nueva prórroga, en febrero de 2027.

Más de 6,4 millones para modernizar las infraestructuras hidráulicas

Uno de los principales acuerdos adoptados durante la reunión fue la aprobación de los proyectos incluidos en el Acuerdo Marco impulsado por el Consejo Insular de Aguas.

La inversión global supera los 6,4 millones de euros y permitirá continuar con la modernización del sistema hidráulico de Lanzarote y La Graciosa.

Entre las actuaciones más relevantes figura la renovación de las redes de abastecimiento, que contempla la sustitución y mejora de conducciones en diferentes puntos de ambas islas.

El objetivo de estas obras es reducir las pérdidas de agua, incrementar la eficiencia de la red y mejorar la seguridad del sistema de distribución, uno de los principales retos del abastecimiento insular.

Junta del Consejo Insular de Aguas, celebrada en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

El consejero de Aguas, Domingo Cejas, destacó que la tramitación administrativa de los principales proyectos del Acuerdo Marco se ha completado en apenas cuatro meses, lo que permitirá iniciar próximamente las obras previstas.

Según explicó, estas actuaciones contribuirán tanto a disminuir las fugas en la red como a reforzar el drenaje urbano y la seguridad hídrica de Lanzarote y La Graciosa.

Mejoras en Argana para reducir el riesgo de inundaciones

La Junta General también aprobó la adjudicación del proyecto destinado a mejorar el drenaje de aguas pluviales en el barrio de Argana, en el municipio de Arrecife.

La actuación contará con una inversión de 964.892,11 euros y está financiada mayoritariamente por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias.

El proyecto pretende aumentar la capacidad de evacuación de las aguas de lluvia y disminuir el riesgo de inundaciones que pueden producirse durante episodios de precipitaciones intensas.

La Junta del Consejo Insular de Aguas aprueba por unanimidad obras por más de 6,4 millones de euros

La mejora del drenaje urbano forma parte de las actuaciones previstas para adaptar las infraestructuras hidráulicas a las necesidades actuales de la isla y minimizar los efectos de fenómenos meteorológicos adversos.

Limpieza de barrancos para reforzar la capacidad hidráulica

Otro de los acuerdos adoptados contempla la adjudicación de los trabajos de limpieza y acondicionamiento de varios barrancos situados en el municipio de Haría.

Las actuaciones se desarrollarán en los barrancos de Trujillo, Tenesía, Elvira-Sánchez, Curbelo-Chafariz y La Negra.

Además, se impulsará un Acuerdo Marco específico para desarrollar trabajos de limpieza y mejora del drenaje en los cauces de toda la demarcación hidrográfica insular.

Estas intervenciones tienen como finalidad aumentar la capacidad hidráulica de los barrancos y reforzar la prevención frente a posibles lluvias torrenciales, facilitando una mejor evacuación del agua durante episodios de fuertes precipitaciones.

Avanza la planificación del nuevo Plan Hidrológico 2027-2033

En materia de planificación, la Junta General dio un nuevo paso en la elaboración del futuro Plan Hidrológico de Lanzarote 2027-2033.

Durante la reunión se aprobó la consolidación del documento de Temas Importantes, uno de los trámites necesarios para continuar con la redacción del cuarto ciclo de planificación hidrológica.

Este documento servirá de base para que el nuevo plan pueda aprobarse dentro de los plazos fijados por la normativa europea y estatal en materia de gestión del agua.