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Lanzarote estrena el documental sobre la historia de la participación ciudadana en la isla

'COMPARTIR, TRANSFORMAR, DECIDIR' es una invitación a reflexionar sobre el papel de la sociedad en la construcción de la realidad insular

Estreno del documental del Cabildo de Lanzarote 'Compartir, transformar, decidir'

Estreno del documental del Cabildo de Lanzarote 'Compartir, transformar, decidir'

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Estreno del documental del Cabildo de Lanzarote 'Compartir, transformar, decidir' / La Provincia

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La Provincia

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Arrecife

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa estrenó este jueves el documental 'COMPARTIR, TRANSFORMAR, DECIDIR. Una historia de participación en Lanzarote', una producción que repasa la evolución del movimiento asociativo y el papel de la ciudadanía organizada en la transformación social de la isla. La proyección tuvo lugar en la Sala Teatro de los Cines Atlántida de Arrecife, donde se registró una amplia asistencia de público.

La iniciativa ha sido impulsada por el Área de Gobierno Abierto del Cabildo, dirigida por el consejero Armando Santana, con el objetivo de poner en valor la contribución de asociaciones, colectivos vecinales y otros movimientos sociales que han formado parte de la historia reciente de Lanzarote.

Un recorrido por la historia del tejido asociativo

El documental, dirigido por Pilar Estevan y realizado por David Hernández, ofrece una visión de cómo ha evolucionado la participación ciudadana en Lanzarote durante las últimas décadas.

A través de testimonios, experiencias personales y relatos colectivos, el audiovisual muestra la importancia que han tenido las asociaciones vecinales, las comisiones de fiestas, los colectivos ciudadanos y otras formas de organización social en la vida de la isla.

La producción pone el foco en la capacidad de estas iniciativas para canalizar las inquietudes de la población y contribuir a la mejora de distintos ámbitos sociales, culturales y territoriales.

Documental 'COMPARTIR, TRANSFORMAR, DECIDIR. Una historia de participación en Lanzarote'

Documental 'COMPARTIR, TRANSFORMAR, DECIDIR. Una historia de participación en Lanzarote'

C. L.

La participación como herramienta para impulsar cambios

Uno de los aspectos que aborda el documental es el origen de muchos movimientos ciudadanos. Según refleja la producción, numerosas iniciativas surgieron como respuesta a conflictos o problemas que afectaban a la comunidad y que impulsaron a la ciudadanía a organizarse.

El audiovisual explica cómo esa movilización social permitió promover cambios concretos y, en algunos casos, influir en decisiones relacionadas con proyectos de gran impacto para el territorio insular.

De esta forma, la obra pretende mostrar la participación ciudadana como un elemento relevante en la construcción de la realidad social de Lanzarote y en la defensa de intereses colectivos.

Estreno del documental del Cabildo de Lanzarote 'Compartir, transformar, decidir'

Estreno del documental del Cabildo de Lanzarote 'Compartir, transformar, decidir' / La Provincia

Reconocimiento al trabajo de asociaciones y colectivos

Durante el acto de presentación intervino el consejero de Gobierno Abierto, Armando Santana, quien destacó el papel que desempeña el tejido asociativo de Lanzarote.

Según señaló, la isla cuenta con un amplio número de asociaciones y colectivos que, a lo largo de los años, han contribuido a impulsar mejoras sociales, proteger el territorio y reforzar la convivencia entre la ciudadanía.

El responsable insular explicó que el documental nace con la intención de reconocer ese trabajo colectivo que, en muchas ocasiones, se desarrolla de forma discreta, aunque haya tenido una influencia significativa en la evolución de la isla.

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Asimismo, Santana agradeció el respaldo prestado por los ayuntamientos de Lanzarote a las políticas de participación ciudadana durante los últimos años y valoró la respuesta del público que acudió al estreno.

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