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Roban en Famara el generador del cine de verano durante una proyección

Más de 200 personas asistían a la película Hormigaz cuando desapareció el equipo de respaldo. La organización mantiene la sesión de esta noche con Ex Machina

Roban en Famara el generador del cine de verano durante una proyección

Roban en Famara el generador del cine de verano durante una proyección / La Provincia

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La Provincia

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La noche de cine al aire libre celebrada este jueves en Famara terminó con un episodio inesperado. Mientras más de 200 personas disfrutaban de la proyección de Hormigaz, alguien sustrajo el generador eléctrico de repuesto que la organización tenía preparado como equipo técnico de respaldo.

El robo no interrumpió la sesión, que pudo desarrollarse con normalidad, pero empañó una jornada marcada hasta entonces por la gran respuesta del público. Tenique Cultural ya ha comunicado lo ocurrido a la Policía.

El generador desapareció durante la película

La proyección tuvo lugar en la trasera del Teleclub de Famara, convertida por una noche en una sala de cine al aire libre.

La organización había preparado un grupo electrógeno de repuesto por si surgía algún problema técnico. Ese equipo fue sustraído durante el desarrollo de la actividad.

Generadores del Cine Ambulante de Verano en Famara.

Generadores del Cine Ambulante de Verano en Famara. / La Provincia

Tenique Cultural subraya que el incidente no afectó a la película ni obligó a suspender la sesión. Sin embargo, lamenta que el robo haya ensombrecido una convocatoria que reunió a vecinos, familias, jóvenes y visitantes.

Más de 200 personas arroparon la sesión

La proyección de Hormigaz congregó a más de 200 asistentes y volvió a confirmar la buena acogida del Cine Ambulante de Verano en Lanzarote.

El proyecto ya había pasado con éxito por Arrecife, Haría y San Bartolomé. Su propuesta busca llevar películas a espacios públicos y abiertos, con entrada gratuita y un ambiente cercano.

La organización considera que la respuesta de Famara demuestra la capacidad de la iniciativa para crear comunidad alrededor del cine durante los meses de verano.

La organización pide responsabilidad

Tenique Cultural recuerda que la sustracción del generador no perjudica únicamente a la entidad, sino al conjunto del proyecto cultural y a las personas que participan en él.

El equipo servía como respaldo técnico para garantizar el funcionamiento de las proyecciones. Su pérdida supone un contratiempo para una iniciativa que recorre diferentes municipios de Lanzarote.

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La organización ha pedido que cualquier información relacionada con el robo sea trasladada a las autoridades.

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