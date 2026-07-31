Teguise completa los trámites municipales para impulsar la apertura de la nueva parada preferente de Costa Teguise con la cesión del suelo todavía pendiente
El Ayuntamiento remite al Cabildo el convenio de cesión temporal de la infraestructura de transporte público en la localidad turística
El Ayuntamiento de Teguise ha dado un nuevo paso para acelerar la puesta en funcionamiento de la parada preferente de Costa Teguise (la obra terminó ya hace varios meses), una infraestructura llamada a convertirse en el principal punto de conexión del transporte público en este núcleo turístico de Lanzarote.
El Consistorio, según ha informado este viernes, ha remitido al Cabildo de Lanzarote el convenio de cesión temporal de uso de las instalaciones, un trámite que permitirá su utilización mientras continúa el procedimiento para la cesión definitiva del suelo y del edificio.
Con esta actuación, el Ayuntamiento considera concluidas las gestiones que le correspondían dentro del ámbito municipal para facilitar la apertura de un equipamiento que busca mejorar la movilidad tanto de residentes como de visitantes.
Un convenio para agilizar la apertura de la infraestructura
El convenio remitido al Cabildo permitirá que el Área de Transportes de la institución insular pueda hacer uso de la nueva parada preferente una vez el documento sea firmado por ambas administraciones.
Esta fórmula administrativa evita tener que esperar a que finalice el procedimiento de cesión definitiva del suelo y del inmueble, permitiendo adelantar la entrada en servicio de las instalaciones con las correspondientes garantías jurídicas.
La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, destacó que el Ayuntamiento ha trabajado desde el inicio para agilizar todos los trámites de su competencia. Según señaló, el envío del convenio representa un paso importante para que la infraestructura pueda comenzar a prestar servicio lo antes posible y responder a las necesidades de movilidad de Costa Teguise.
Coordinación entre Ayuntamiento y Cabildo
El concejal de Transportes, Javier Díaz, explicó que el Consistorio ha mantenido una coordinación constante con el Área de Transportes del Cabildo de Lanzarote para encontrar la vía administrativa más rápida que hiciera posible la apertura de la instalación.
Según indicó, el convenio de cesión temporal permitirá utilizar las dependencias mientras continúa la tramitación de la cesión definitiva, garantizando la seguridad jurídica de todo el proceso.
La colaboración entre ambas administraciones pretende reducir los plazos para que la infraestructura pueda entrar en funcionamiento sin esperar a que concluyan todos los procedimientos patrimoniales.
Un nuevo nodo para el transporte público de Costa Teguise
La nueva parada preferente ha sido diseñada para convertirse en el principal intercambiador de transporte público de Costa Teguise.
El proyecto contempla la creación de andenes para guaguas interurbanas, una zona específica para taxis, un edificio de atención al usuario, aseos públicos, espacios ajardinados y otras dotaciones orientadas a mejorar la comodidad de quienes utilizan el transporte colectivo.
Además de facilitar las conexiones entre Costa Teguise y el resto de la isla, la infraestructura busca reforzar la accesibilidad, mejorar la organización de los servicios de transporte y ofrecer un espacio adaptado al volumen de usuarios que registra uno de los principales destinos turísticos de Lanzarote.
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