Teguise peregrina este sábado a Las Nieves y Haría celebra una comida popular

Los municipios de Teguise y Haría celebran las fiestas en honor a Nuestra Señora de Las Nieves, patrona histórica de Lanzarote, cuya ermita se encuentra en lo alto del Risco de Famara.

Los festejos reúnen un año más en el municipio de Teguise un programa que combina celebraciones religiosas, tradiciones populares y actividades culturales entre el 29 de julio y el 5 de agosto. La programación incluye torneos, actuaciones musicales, una romería, la tradicional ofrenda a la patrona y la solemne procesión del día principal de la festividad.

El calendario contempla propuestas dirigidas tanto a vecinos como a visitantes, manteniendo el protagonismo de una de las celebraciones religiosas más arraigadas del municipio. Junto a los actos litúrgicos, el programa incorpora espacios para la convivencia y la música popular canaria, reforzando el carácter tradicional de estas fiestas.

Los actos festivos comienzan con torneos y el pregón

La programación arrancó el 29 de julio con un torneo de envite, que continuó al día siguiente. Ayer, viernes 31 de julio tuvo lugar uno de los momentos más esperados con el pregón, que corrió a cargo de Santiago Ramírez Curbelo. Tras la intervención del pregonero, la jornada continuó con las actuaciones del grupo Calicanto, Café con Leche, la Parranda El Meneo y Lanzarote Swing.

La romería y la noche de parrandas centran el fin de semana

El sábado 1 de agosto se celebrará la tradicional peregrinación en romería hasta la Ermita de Las Nieves. El programa recoge una salida prevista por la tarde, seguida de la ofrenda a la Virgen de las Nieves, que contará con la participación de la Agrupación Folclórica Altaja y la Parranda Nuestra Señora de Guadalupe.

La jornada finalizará con una noche de parrandas, en la que participarán Los Gurfines Son los del Puerto, Son del Norte y Los Valles, ofreciendo un repertorio de música tradicional canaria.

Las actividades festivas continuarán durante los días siguientes con un torneo de truco, previsto para el lunes 3 de agosto, y un torneo de ronda, el martes 4 de agosto.

El 5 de agosto se celebra el día grande de Nuestra Señora de las Nieves

El miércoles 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves, concentrará los actos más solemnes del programa.

La jornada comenzará a primera hora con el tradicional chocolate con churros para los peregrinos. Posteriormente se celebrarán varias eucaristías y, a las 12:00 horas, tendrá lugar la Solemne Función Religiosa, tras la que se desarrollará la procesión con la imagen de la Virgen, acompañada por la banda municipal de Teguise "Teguiband". Durante la tarde está prevista una nueva celebración de la eucaristía.

Programa religioso durante toda la semana

Además de las actividades populares, el programa dedica un espacio destacado a los actos religiosos, que comienzan el 31 de julio con el rezo del Santo Rosario y la celebración de la eucaristía.

Entre el 2 y el 4 de agosto se desarrollará el Triduo en honor a la Virgen de las Nieves, con celebraciones litúrgicas diarias. El sábado 1 de agosto también se celebrará el Rosario y la eucaristía antes de la romería-ofrenda, mientras que el día principal de la festividad incluirá varias celebraciones religiosas repartidas entre la mañana y la tarde.

Las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves constituyen una de las citas tradicionales del calendario festivo de Teguise, en la que se combinan la devoción religiosa, las manifestaciones del folclore canario y las actividades populares abiertas a la participación ciudadana.

Fiestas de Las Nieves en el municipio de Haría

Las Fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves 2026 volverán a convertir a Haría en uno de los principales puntos de encuentro del norte de Lanzarote con un programa que reúne actividades deportivas, culturales, musicales y familiares entre el 31 de julio y el 5 de agosto. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, busca mantener vivas las tradiciones locales y ofrecer propuestas para vecinos y visitantes de todas las edades.

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, destacó que estas celebraciones forman parte de la identidad del municipio y representan una oportunidad para compartir las costumbres y raíces de la localidad. Por su parte, el concejal de Festejos, Alberto de León, agradeció la implicación de todas las personas y colectivos que colaboran en la organización de unas fiestas que, según señaló, mantienen un importante carácter participativo y un fuerte arraigo entre la población.

Campeonatos, playback y karaoke para abrir las fiestas

La programación comenzó ayer viernes 31 de julio con el sorteo y el inicio del Campeonato de Ronda, previsto para las 18:00 horas en el Centro Sociocultural La Tegala.

Ya por la noche, la Plaza de Haría acogió una de las actividades más populares del programa: el tradicional Playback de Adultos, en el que participan vecinos y vecinas del municipio interpretando diferentes actuaciones sobre el escenario. La jornada concluirá con una sesión de karaoke abierta a quienes deseen continuar disfrutando del ambiente festivo.

Comida popular y música en directo el 1 de agosto

Este sábado, 1 de agosto estará marcado por la celebración del Campeonato de Truco y por la tradicional comida popular, organizada por la Asociación Cultural y Folclórica VivHaría.

El encuentro gastronómico comenzará a las 20:30 horas y estará acompañado por las actuaciones musicales de Lagar de Teseguite, Malpeis y Swing del Norte, que pondrán la banda sonora a una de las citas más esperadas de las fiestas.

La organización informa de que la participación en la comida tendrá un coste de 10 euros por persona. Las entradas podrán adquirirse en la Librería Arrieta o mediante los teléfonos habilitados por la organización.

Actividades familiares y exhibición de rescate

El programa continuará el domingo 2 de agosto con una tarde especialmente dirigida a las familias. Desde las 18:00 horas, la Plaza de Haría contará con colchonetas de agua y juegos infantiles, ofreciendo un espacio de ocio para los más pequeños.

Ese mismo día también está prevista una exhibición de los equipos de rescate de Emerlan, que permitirá acercar a la ciudadanía el trabajo que desarrolla esta organización de emergencias y salvamento. Además, comenzarán los campeonatos de cinquillo y envite, que se celebrarán en el Centro Sociocultural La Tegala.

La peregrinación a la Ermita de Las Nieves pondrá el broche final

Las fiestas concluirán el miércoles 5 de agosto con uno de los actos más tradicionales del municipio: la peregrinación hasta la Ermita de Las Nieves.

La salida está prevista a las 7:30 horas desde la Plaza de la Constitución, en una cita que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes para recorrer el camino hasta este enclave, donde culminan las celebraciones dedicadas a la patrona.