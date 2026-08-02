Aparatoso accidente en Lanzarote: los bomberos rescatan a tres personas de un vehículo volcado
El accidente tuvo lugar en la madrugada de este domingo en Puerto del Carmen, donde un coche volcó de forma lateral tras un choque con otro en la calle Los Cabezos
Un accidente de tráfico registrado durante la madrugada de este domingo, 2 de agosto, en Puerto del Carmen, en el municipio de Tías, obligó a la intervención de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa después de que un vehículo volcara de forma lateral tras colisionar contra otro turismo que se encontraba estacionado.
Según ha informado el Consorcio, el aviso fue recibido a las 04:51 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112. Hasta la calle Los Cabezos, en Puerto del Carmen, se desplazaron efectivos de los parques Sur y Central de bomberos.
A la llegada de los equipos de emergencia, el turismo accidentado permanecía volcado sobre uno de sus laterales y sus tres ocupantes continuaban en el interior del vehículo. De acuerdo con la primera valoración realizada en el lugar, todos ellos se encontraban en aparente buen estado de salud, aunque uno presentaba un corte en la mano derecha.
Los bomberos realizaron la excarcelación de los ocupantes
Antes de proceder al rescate, los bomberos estabilizaron el vehículo para garantizar la seguridad de la intervención. Posteriormente accedieron al habitáculo y llevaron a cabo las maniobras de excarcelación que permitieron liberar a las tres personas atrapadas.
Una vez rescatados, los ocupantes fueron atendidos por los servicios sanitarios y evacuados al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa para una valoración médica más completa.
La información facilitada por los servicios de emergencia no detalla las circunstancias que originaron la colisión.
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