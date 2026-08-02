Arrecife tendrá un itinerario cultural que conectará edificios históricos

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa presentó el viernes la Ruta Cultural Patrimonial en Arrecife, un proyecto impulsado por el Servicio de Patrimonio Histórico y financiado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias que plantea la creación de un itinerario urbano destinado a conectar algunos de los inmuebles históricos más relevantes de la capital.

El acto, que se celebró en el salón de plenos de la institución insular, contó con la participación del presidente del Cabildo y consejero de Patrimonio Histórico, Oswaldo Betancort; la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín; y el arquitecto Antonio María Zamora, redactor del anteproyecto. Asimismo, asistió el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, Maciot Cabrera. La iniciativa contempla un recorrido peatonal de algo más de un kilómetro que enlazará la Casa Fajardo, Los Cabrerones y El Mercadillo, edificios adquiridos recientemente por el Cabildo y destinados a albergar centros museísticos y espacios de interpretación, junto a otros usos complementarios.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, destacó que «este proyecto nos permite entender el patrimonio como un elemento que conecta la historia de Arrecife con su presente y su futuro. Se trata de recuperar edificios históricos, de integrarlos en la vida de la ciudad y convertirlos en espacios abiertos a la ciudadanía».

El Cabildo impulsa el proyecto que descubre el pasado de Arrecife y que financia el Gobierno de Canarias

La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, señaló que «Arrecife conserva en sus calles, en sus edificios y en sus espacios públicos una parte fundamental de la identidad de Lanzarote. Este proyecto permite recuperar la esencia del antiguo Arrecife, conectar enclaves que forman parte de la memoria colectiva y acercar ese legado a las nuevas generaciones».

Asimismo, destacó que «la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo ha permitido impulsar un proyecto que combina conservación patrimonial, paisaje y cultura, ofreciendo una visión integral del desarrollo urbano». Del mismo modo, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, Maciot Cabrera, insistió en que «la modernización de la capital no puede entenderse sin la recuperación de su patrimonio. El camino hacia una ciudad más atractiva pasa también por proteger y dar visibilidad a los espacios que forman parte de nuestra memoria colectiva».

El arquitecto lanzaroteño Antonio María Zamora, diseñador de la ruta cultural patrimonial, explicó que el documento analiza aspectos relacionados con la movilidad urbana, el mobiliario, la vegetación, la iluminación, los pavimentos y las medianeras, incorporando propuestas de mejora estética para el entorno urbano inspiradas en la arquitectura tradicional de Lanzarote y en la obra artística de César Manrique.