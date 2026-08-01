La dureza de los alisios en la costa sur de Lanzarote condicionó el programa de la tercera sesión de la Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week. Ante un parte de viento duro, el Comité de Regatas había adelantado la primera salida del día para intentar aprovechar el momento de menor intensidad, y después de un breve aplazamiento en tierra, envió a la flota al agua con la esperanza de encontrar una ventana navegable. Un viento que había rozado los 30 nudos a primera hora, bajó al entorno de los 19-23 en el momento de la salida, pasado el mediodía. En puerto quedaba Gladiator, que tras romper el día anterior la unión del estay de proa con el palo, causaba baja en la primera cita de 52 SUPER SERIES en las Islas Canarias, reduciendo la parrilla a 12 equipos.

Con una basta

Alkedo Vitamina lideró una igualada salida por la izquierda de la línea, pero la sorpresa surgía por el extremo opuesto del campo. Trinity Racing optaba por la derecha y no tardaba en ponerse al frente de la carga, seguido en el mismo carril por un Paprec que había sido empujado a cruzar la popa de todos sus rivales en la presalida y arrastraba problemas con sus pedestales que le acabarían pasando factura. La apuesta táctica del gran Ed Baird pronto pagaría dividendos, otorgando al equipo sueco una ventaja crucial: Trinity Racing montaba en cabeza el primer paso por boya, seguido por Alkedo Vitamina y Platoon Aviation, mientras Paprec no lograba replicar su magnífico rendimiento de las dos sesiones previas y pasaba sexto. El equipo del armador Joackim Sundberg ya no tendría rival, anotando una valiosa victoria para resarcirse de un irregular inicio de semana y ascender de la décima hasta la séptima posición provisional. Segundo terminaría Alkedo Vitamina y tercero Sled, resultado que permitía al equipo del armador y timonel Takashi Okura arrebatar el liderato a Paprec, noveno en esta prueba.

Sled se pone al frente en Lanzarote en el cruce del ecuador de la temporada / La Provincia

Ed Baird, táctico de Sled, explicó el origen de su victoria: “Hay que ir a lo sencillo, Toda nuestra temporada va a ser así. Ayer, la única vez que nos metimos en una situación complicada, nos salió realmente mal. Hoy cedimos un poco de ventaja en la línea de salida para asegurarnos de poder ir a la derecha, la flota luchó mucho más por el lado izquierdo de la línea de lo que lo había hecho hasta ahora, y entonces viramos de inmediato. Y una vez que llegamos más o menos a la mitad del tramo, la flota de la izquierda empezó a quedarse atrás respecto a nosotros, y la situación empezó a pintar muy bien. Como equipo, es la primera vez que navegamos con tanto viento, y es duro. Así que cada día vamos descubriendo cosas nuevas y aprendiendo. Disfrutándolo. Siempre es divertido aprender”.

Resuelto el primer asalto, el viento volvió a subir al entorno de los 30 nudos y el Comité de Regata liderado por la alicantina María Torrijo enviaba a la flota de regreso a Marina Rubicón. Lo explicaría Pablo Torrado, piano de Alkedo Vitamina: “Al terminar la manga, el viento volvió a subir a 28 nudos fijos; luego bajó un poco, pero la previsión era que subiera de nuevo, por lo que fue acertado que nos enviaran a tierra”.

Sled se pone al frente en Lanzarote en el cruce del ecuador de la temporada / La Provincia

Nuevo líder

Sumados los cinco primeros parciales de la semana, Sled afronta la cuarta jornada como nuevo líder de la Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week, con 13 puntos en su casillero, cuatro de ventaja sobre Paprec y cinco sobre Alkedo Vitamina.

Murray Jones, estratega de Sled, reconocía su satisfacción por rentabilizar ese tercero en una jornada complicada: “Ninguno de los días hasta ahora ha sido fácil. La brisa cambiaba mucho en la baliza de barlovento. Los chicos han manejado el barco bastante bien y así nos hemos podido colar en tercera posición, lo que consolida nuestra situación. En la última empopada íbamos cinco barcos tan pegados que podría haber pasado cualquier cosa. Había zonas de calma bastante grandes, y eso marcó la diferencia en las empopadas, sobre todo en la primera”.

Cruce del ecuador

Las 52 SUPER SERIES cruzaban hoy el ecuador de la temporada 2026. Después de dos eventos y tres jornadas de competición, los casilleros en la batalla por el título absoluto muestran 23 parciales y un claro referente en la figura de Sled. El barco en el que compiten el táctico Francesco Bruni, el estratega Murray Jones y el navegante Andrea Visintini ganó los dos primeros eventos del año, se proclamó campeón del mundo de TP52 2026 en aguas de Porto Cervo y lidera la provisional en Lanzarote. Con 102 puntos acumulados hasta la fecha, disfruta de una ventaja de 30 puntos sobre su inmediato perseguidor, que ahora es Alkedo Vitamina. Tercero, a tres puntos del equipo italiano, se encuentra Platoon Aviation.

Sled se pone al frente en Lanzarote en el cruce del ecuador de la temporada / La Provincia

La Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week regresa el viernes a partir de las 11:30h (12:30h en la España peninsular). La competición será retransmitida en directo a través de las plataformas oficiales de 52 SUPER SERIES en inglés y en español.

Provisional Marina Rubicón Lanzarote 52 SUPER SERIES Sailing Week

1. Sled, Takashi Okura, 1+2+6+1+3 = 13

2. Paprec (FRA), Jean-Luc Petithuguenin, 2+1+1+4+9 = 17

3. Alkedo Vitamina (ITA), Andrea Lacorte, 7+3+3+3+2 = 18

4. Alpha + (HKG), Shawn y Tina Kang, 3+8+2+2+8 = 23

5. Platoon Aviation (GER), Harm Müller-Spreer, 6+5+9+6+5 = 31

6. No Way Back (NED), Pieter Heerema, 5+7+5+9+7 = 33

7. Trinity Racing (SWE), Joakim Sundberg, 12+4+10+8+1 = 35

8. Alegre (GBR), Andy Soriano, 4+9+8+10+4 = 35

9. Vayu (THA), familia Whitcraft, 9+6+11+5+12 = 43

10. Provezza (TUR), Ergin Imre, 11+12+4+7+10 = 44

11. Teasing Machine (FRA), Eric de Turckheim, 10+10+14(DNF)+12+6 = 52

12. Crioula (BRA), Eduardo y Renato Plass, 14(DNS)+11+7+11+11 = 54

Noticias relacionadas

13. Gladiator (GBR), Tony Langley, 8+13+14(DNS)+14(DNS)+14(DNS) = 63