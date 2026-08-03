Una veintena de niños de sus primeros pasos en el arte de la pesca en Arrecife

Más de una veintena de niñas y niños participaron el fin de semana en el curso infantil de pesca organizado por el Club Deportivo de Pesca El Jalón, junto al Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Pesca, con el fin de acercar esta práctica a los más pequeños y fomentar el conocimiento y el respeto por el medio marino entre los menores. Contó con la colaboración de la Concejalía de Pesca y Sector Primario del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por Cata Suárez, así como del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.

Cata Suárez destacó la importancia de apoyar este tipo de iniciativas «porque contribuyen a mantener vivo el vínculo de nuestra ciudad con el mar y con una actividad que ha marcado la historia de Arrecife; respaldando iniciativas como esta contribuimos a preservar y resaltar el valor de una actividad que forma parte de nuestra identidad y que durante décadas constituyó uno de los principales motores económicos de nuestro municipio». También agradeció la labor del Club El Jalón.