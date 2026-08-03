Las zonas de renovables se reducen al 0,25 % del territorio de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa informó ayer que ha mantenido una reunión de trabajo con los siete ayuntamientos de la isla para presentar las conclusiones del informe técnico encargado por la Reserva de la Biosfera sobre las Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR), cuya principal conclusión es la reducción drástica de la superficie inicialmente planteada para las Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR), que pasa de las 3.163 hectáreas contempladas en el primer borrador a menos de 200 hectáreas, aproximadamente el 0,25 % del territorio insular.

La propuesta concentra las futuras instalaciones en cubiertas de edificios públicos y privados, aparcamientos, infraestructuras ya existentes y terrenos degradados, limitando al máximo la ocupación de suelo rústico, según detalló el gobierno insular.

La Corporación insular ha abierto un plazo de tres semanas para que los municipios analicen el documento y presenten sus aportaciones y posibles propuestas de suelo, con el objetivo de avanzar hacia una posición común de la isla que, una vez culminado el proceso de trabajo institucional, será elevada al Consejo de la Reserva de la Biosfera y posteriormente trasladada al Gobierno de Canarias.

El documento contempla la implantación de un parque fotovoltaico en el entorno del centro penitenciario de Tahíche, cuya producción energética se destinaría prioritariamente al ciclo integral del agua, con el objetivo de reducir el elevado consumo energético asociado a la desalación, depuración y distribución de los recursos hídricos de la isla.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó que «este informe constituye una base técnica sólida para abrir un proceso de diálogo con los ayuntamientos y construir una propuesta compartida para Lanzarote. Hemos dado un plazo de tres semanas para que cada municipio pueda realizar sus aportaciones y plantear posibles alternativas antes de elevar el documento al Consejo de la Reserva de la Biosfera».

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Betancort añadió que «no estamos diciendo no a las energías renovables; todo lo contrario. Apostamos por una implantación ordenada y adaptada a la realidad de Lanzarote».