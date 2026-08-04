Fuertes rachas de viento obligan a un avión a abortar el aterrizaje en Lanzarote

Un avión de Canaryfly sufrió un aterrizaje frustrado en el Aeropuerto de Lanzarote durante la noche del pasado domingo, 2 de agosto. La aeronave llegó a tocar tierra, pero el piloto decidió volver al aire al no poder garantizar una toma segura.

El incidente ocurrió alrededor de las 20.10 horas, cuando Lanzarote soportaba fuertes rachas de viento. En ese momento, la isla permanecía en situación de prealerta decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Pese a lo llamativo de la maniobra, el vuelo terminó aterrizando con normalidad y acumuló un retraso de solo 12 minutos.

El avión tocó pista y volvió inmediatamente al aire

El vuelo había partido de Gran Canaria con destino a Lanzarote. Durante la primera aproximación, el piloto ejecutó una maniobra conocida como TOGA, utilizada cuando las condiciones no permiten completar el aterrizaje con seguridad.

En este caso, el avión llegó a tocar la pista antes de elevarse de nuevo. La tripulación realizó una nueva aproximación y consiguió completar el aterrizaje posteriormente.

Este tipo de maniobras forma parte de los procedimientos previstos en aviación y permite a los pilotos interrumpir una toma cuando detectan que continuar puede comprometer la seguridad.

Rachas de hasta 75 kilómetros por hora en el aeropuerto

El episodio coincidió con una tarde marcada por el viento intenso en Lanzarote. El aeropuerto registró rachas máximas de hasta 75 kilómetros por hora a las 19.00 horas.

Una hora después, alrededor del momento en que se produjo el aterrizaje frustrado, las rachas todavía superaban los 65 kilómetros por hora. La velocidad media del viento rozaba entonces los 50 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden dificultar las aproximaciones, especialmente cuando el viento cambia de intensidad o dirección durante los últimos metros del descenso.

¿Qué tiempo hará mañana miércoles?

Las máximas descenderán de forma moderada, aunque todavía se alcanzarán entre 34 y 35 °C en medianías del sur y oeste y hasta 38 °C en Gran Canaria.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el calor pierda algo de intensidad en Canarias este miércoles 5 de agosto de 2026, aunque las temperaturas seguirán siendo muy elevadas en medianías del sur y oeste de las islas montañosas.

Las máximas experimentarán un descenso ligero o moderado, más acusado que el de las mínimas. A pesar de esta bajada, los termómetros alcanzarán entre 34 y 35 °C en medianías orientadas al sur y oeste, mientras que en Gran Canaria podrán registrarse entre 37 y 38 °C.

El calor continuará también durante la noche en las zonas más afectadas. Las temperaturas mínimas no bajarán de 26 o 27 °C en medianías del sur y oeste, lo que mantendrá un ambiente muy cálido durante la madrugada.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados en gran parte del archipiélago. En el norte de las islas aparecerán intervalos nubosos por debajo de los 400 o 700 metros, más compactos durante las primeras y últimas horas del día.

La calima será ligera y afectará principalmente a las zonas altas, aunque tenderá a remitir durante la jornada.

El viento soplará moderado del nordeste y ganará intensidad en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. En estas zonas serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. También podrán producirse rachas en el interior y en las vertientes del sur de Lanzarote y Fuerteventura, aunque serán menos probables y de menor intensidad.

LANZAROTE — Sol, calor y viento en el sur

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con calima ligera en remisión.Las temperaturas descenderán ligeramente, aunque el ambiente seguirá siendo cálido.El viento del nordeste será moderado y podrá intensificarse en zonas de interior y vertientes del sur, donde las rachas fuertes serán menos probables y menos intensas que en las islas montañosas.

FUERTEVENTURA — Ambiente despejado y viento moderado

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados.Las temperaturas bajarán ligeramente, especialmente las máximas.El viento soplará moderado del nordeste y podrá dejar algunos intervalos fuertes en zonas interiores y vertientes del sur.

GRAN CANARIA — Hasta 38 °C y rachas muy fuertes

El norte presentará intervalos nubosos en zonas bajas, más compactos a primeras y últimas horas. En el resto predominarán los cielos despejados.La calima ligera afectará a las zonas altas y tenderá a remitir.En medianías del sur y oeste se esperan temperaturas de entre 37 y 38 °C, con mínimas que no bajarán de 26 o 27 °C.El viento soplará fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes.

Día de calor en Gran Canaria (03/08/26) / José Pérez Curbelo

TENERIFE — Calor en medianías y viento fuerte

Habrá intervalos nubosos en zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos o despejados en el resto.Las temperaturas descenderán, aunque todavía podrán alcanzarse entre 34 y 35 °C en medianías del sur y oeste.Las mínimas permanecerán por encima de 26 o 27 °C en las zonas más cálidas.El viento será fuerte en las vertientes sureste y noroeste, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes.

LA GOMERA — Temperaturas altas y rachas intensas

El norte tendrá intervalos nubosos en cotas bajas, especialmente al comienzo y al final del día. En el resto predominará el ambiente despejado.Las medianías del sur y oeste alcanzarán entre 34 y 35 °C, con mínimas muy elevadas.El viento del nordeste soplará fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde podrán registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes.

LA PALMA — Descenso térmico, pero con hasta 35 °C

Aparecerán intervalos nubosos en zonas bajas del norte, mientras que en el resto de la isla dominarán los cielos poco nubosos o despejados.La calima ligera afectará a las zonas altas y tenderá a disminuir.Las temperaturas alcanzarán entre 34 y 35 °C en medianías del sur y oeste, con mínimas que podrán mantenerse entre 26 y 27 °C..El viento soplará fuerte en las vertientes sureste y noroeste, con posibles rachas muy fuertes.

EL HIERRO — Calor persistente y viento en zonas expuestas

Habrá intervalos nubosos en el norte por debajo de los 400 o 700 metros, más compactos a primeras y últimas horas.Las temperaturas bajarán ligeramente, aunque se mantendrán elevadas en medianías del sur y oeste, donde podrán alcanzarse entre 34 y 35 °C.El viento del nordeste tendrá intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes.