Intentaban llevarse cobre de una depuradora de Lanzarote: así los descubrió la Policía Local

La Policía Local de Arrecife ha detenido a dos hombres, de 20 y 39 años, como presuntos autores de un intento de robo de cobre en la depuradora del Consorcio del Agua de Lanzarote, situada junto a la carretera LZ-34, en las inmediaciones de Argana Alta.

La intervención tuvo lugar este lunes, sobre las 12.44 horas, después de que la Policía Local de Teguise recibiera una llamada alertando de un posible robo en las instalaciones y solicitara apoyo a los agentes de Arrecife, que se encontraban patrullando por la zona.

Al llegar al recinto, los policías comprobaron que la puerta de acceso había sido forzada. En el lugar encontraron un candado fracturado y una pata de cabra, por lo que iniciaron una inspección del interior de las instalaciones.

Durante la batida localizaron a dos hombres escondidos en el recinto que, según los agentes, mostraban un comportamiento nervioso. Además, comprobaron que varias dependencias se encontraban revueltas y presentaban indicios de un presunto robo de cobre, un material de elevado valor económico.

Tras contactar con responsables del Consorcio del Agua de Lanzarote, estos confirmaron que presentarían la correspondiente denuncia por los hechos.

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Los dos sospechosos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. Junto con los arrestados, los agentes entregaron diversas herramientas presuntamente utilizadas para cometer el robo, entre ellas una pata de cabra, una llave inglesa, un cortafríos, una maza, una llave de rueda, además del candado forzado y el reportaje fotográfico realizado durante la intervención.