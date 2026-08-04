Lanzarote llena agosto de cultura con conciertos, cine al aire libre y arte contemporáneo

La música tradicional, el cine, las exposiciones y las artes escénicas protagonizarán la programación cultural de agosto en Lanzarote. El Cabildo ha diseñado una agenda con actividades repartidas por distintos espacios de la isla para acercar la cultura a residentes y visitantes durante la temporada estival, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

Entre las citas más destacadas figura Cruza la pasarela, un espectáculo que se representará en El Almacén y que revisita, desde el humor y la cultura pop, el fenómeno televisivo de las primeras ediciones de Operación Triunfo. La propuesta, protagonizada por Pedro Ayose, Cristóbal Tabares y Mare Cabrera, propone un viaje nostálgico por las canciones e iconos que marcaron a toda una generación y ya ha colgado el cartel de entradas agotadas.

Folclore y música popular por toda la isla

El circuito Tradición isleña continuará durante agosto con varias actuaciones dedicadas a la música popular canaria. La programación incluye la participación de la Agrupación Altaja y la Parranda Lagar de Teseguite en la romería de las Fiestas Patronales de San Bartolomé, así como la actuación de la Agrupación Gaida en Nazaret. El ciclo concluirá el 16 de agosto con el concierto del grupo Acatife en Tinajo.

cruza la pasarela / LP/DLP

Cine social, rock y proyecciones al aire libre

La oferta cinematográfica combinará ficción, documental y cine al aire libre. El 27 de agosto, Cine Juventud Lanzarote proyectará En un muelle de Normandía, adaptación de la obra de Florence Aubenas que aborda la precariedad laboral a través de la historia de una periodista infiltrada. Dos días después, el Cine Club Lanzarote exhibirá el documental Inadaptados: Rock & Roll desesperado, coincidiendo con el Festival de Rock San Ginés, en una sesión que también incluirá un cortometraje sobre Los Mayorets y una mesa redonda dedicada a la historia del rock en Lanzarote.

Además, el Cine Ambulante de Verano continuará recorriendo diferentes municipios hasta el 21 de agosto, recuperando el formato de las tradicionales proyecciones al aire libre.

Exposiciones y visitas guiadas

El Almacén mantendrá abiertas hasta el 26 de septiembre las exposiciones Antitemáticas, de Juan Arranz; Identidad, de Will Encarnación; y la videoinstalación Arqueología del ciclo, de Atchen Pounapal. Las tres muestras ofrecen diferentes aproximaciones al arte contemporáneo y reflexionan sobre cuestiones como la identidad, la memoria, la transformación o la relación entre el ser humano y su entorno.

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La programación se completa con nuevas visitas guiadas gratuitas dentro del programa de Mediación Cultural, coordinado por David Machado. Durante agosto habrá recorridos comentados por las exposiciones de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz y de El Almacén, con el objetivo de acercar el arte contemporáneo al público y fomentar el diálogo en torno a las obras expuestas.