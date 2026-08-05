AEGC denuncia problemas de climatización y ventilación en las instalaciones de la Guardia Civil en el aeropuerto de Lanzarote

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado este miércoles las condiciones en las que desempeñan su trabajo los agentes destinados en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote.

La organización sindical considera que las instalaciones que ocupa la Guardia Civil presentan importantes deficiencias y reclama a Aena, como entidad gestora de la infraestructura aeroportuaria, una intervención urgente para solucionar la situación.

Según expone la asociación en un comunicado, las dependencias oficiales carecen de un sistema de climatización adecuado y presentan problemas de ventilación, circunstancias que, a su juicio, obligan a los agentes a desarrollar su jornada en unas condiciones que no son compatibles con un entorno laboral seguro y saludable.

Problemas de climatización y prevención de riesgos laborales

AEGC sostiene que las elevadas temperaturas registradas en las oficinas y espacios de trabajo afectan al bienestar de los guardias civiles y pueden entrar en conflicto con los criterios establecidos por la normativa de prevención de riesgos laborales.

La asociación considera que esta situación resulta especialmente preocupante al tratarse de profesionales que desarrollan funciones relacionadas con la seguridad aeroportuaria y el control de pasajeros en una de las principales puertas de entrada a Canarias.

En su comunicado, AEGC afirma que mientras se destinan inversiones a mejorar las instalaciones y los servicios dirigidos a los viajeros, las dependencias utilizadas por la Guardia Civil continúan presentando carencias que, según denuncia, llevan tiempo sin resolverse.

La asociación reclama una actuación inmediata de Aena

La organización reclama a Aena que adopte medidas para dotar a las instalaciones de un sistema de aire acondicionado y ventilación eficaz, con el objetivo de garantizar unas condiciones de trabajo acordes con la normativa vigente y con las necesidades del personal que presta servicio en el aeropuerto.

AEGC entiende que mantener estas dependencias en las condiciones actuales supone una falta de atención hacia los profesionales del cuerpo y advierte de que el mal estado de las instalaciones podría repercutir tanto en la salud de los agentes como en el desarrollo de su actividad diaria.

AEGC anuncia que continuará con sus reclamaciones

La asociación asegura que continuará denunciando públicamente esta situación hasta que se produzcan mejoras en las instalaciones. Además, anuncia que recurrirá a las vías institucionales y legales que considere oportunas para reclamar una solución y exigir responsabilidades a la empresa pública gestora del aeropuerto.

El Aeropuerto César Manrique-Lanzarote es una de las infraestructuras con mayor volumen de pasajeros de Canarias y cuenta con presencia permanente de la Guardia Civil, que desempeña funciones de seguridad ciudadana, control fronterizo cuando corresponde, vigilancia y apoyo a la seguridad aeroportuaria. En este contexto, AEGC insiste en que las condiciones de trabajo de los agentes deben reunir los requisitos adecuados para garantizar tanto su bienestar como el correcto desempeño de un servicio considerado esencial.