Arrecife elimina el foco de insalubridad en un solar de La Vega

El Ayuntamiento de Arrecife ha anunciado la resolución de los problemas de insalubridad que afectaban desde hacía meses a un solar situado entre las calles Norte y Brasilia, en el barrio de La Vega. La actuación ha sido posible gracias a la coordinación entre las áreas municipales de Limpieza y Sanidad, que impulsaron distintas medidas para recuperar este espacio y atender una demanda planteada por los vecinos de la zona.

Según ha informado el Consistorio, el propietario del terreno ha procedido finalmente al relleno y sellado del solar después de recibir los correspondientes requerimientos municipales para que cumpliera con su obligación de mantener la parcela en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y conservación.

Con esta intervención desaparece un espacio que, de acuerdo con el Ayuntamiento, se había convertido en un punto de acumulación de residuos y en un entorno propicio para la proliferación de roedores, generando molestias continuadas para las personas que residen en las inmediaciones.

Limpieza del solar insalubre en La Vega, en Arrecife / La Provincia

Actuaciones de desratización y seguimiento municipal

Durante la tramitación del expediente, la Concejalía de Sanidad, dirigida por Cathaysa Suárez, desarrolló diferentes trabajos de desratización para combatir la presencia de roedores detectada en la zona.

Paralelamente, la Concejalía de Limpieza, cuya responsabilidad recae en Jacobo Lemes, realizó el seguimiento de las actuaciones y coordinó el procedimiento administrativo hasta lograr que el propietario ejecutara las medidas exigidas por el Ayuntamiento.

La colaboración entre ambos departamentos permitió abordar tanto el problema sanitario como la recuperación física del solar, poniendo fin a una situación que se prolongaba desde hacía tiempo.

Solar lleno de basura en el barrio de La Vega, en Arrecife (Lanzarote). / La Provincia

El Ayuntamiento destaca la colaboración vecinal

El concejal de Limpieza, Jacobo Lemes, valoró positivamente el resultado de la actuación y señaló que la intervención permite devolver la tranquilidad a los residentes del entorno, que durante meses convivieron con una situación que afectaba a su calidad de vida.

Asimismo, agradeció la paciencia mostrada por los vecinos durante el desarrollo del proceso y reconoció las molestias ocasionadas mientras se tramitaba el expediente y se ejecutaban las medidas necesarias para resolver el problema.

Según explicó el edil, la colaboración entre las distintas áreas municipales ha resultado determinante para responder a una demanda vecinal que llevaba tiempo pendiente de solución.

Coordinación entre áreas municipales

Desde el Ayuntamiento se destaca que el trabajo conjunto entre los servicios de Limpieza y Sanidad ha permitido actuar de forma coordinada frente a un problema que afectaba tanto a la salud pública como al entorno urbano.

Mientras Sanidad desarrolló las actuaciones dirigidas a eliminar la plaga de roedores, el área de Limpieza supervisó el cumplimiento de los requerimientos realizados al propietario y realizó el seguimiento necesario para garantizar la recuperación del espacio.

El Consistorio considera que este tipo de coordinación facilita una respuesta más eficaz cuando se trata de resolver incidencias relacionadas con la conservación de parcelas privadas que repercuten en el bienestar colectivo.

Limpieza del solar insalubre en La Vega, en Arrecife / La Provincia

Recordatorio de las obligaciones de los propietarios

Tras concluir la actuación, el Ayuntamiento de Arrecife ha recordado que las ordenanzas municipales establecen la obligación de los propietarios de mantener sus solares en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

La administración local señala que continuará realizando inspecciones y actuando cuando detecte parcelas cuyo estado pueda representar un riesgo para la salud pública o afectar a la convivencia y a la calidad de vida del vecindario.

En estos casos, el Consistorio puede requerir a los titulares de los terrenos que ejecuten las actuaciones necesarias para corregir las deficiencias detectadas.

Un llamamiento al civismo para evitar nuevos problemas

El concejal Jacobo Lemes también lamentó que determinadas conductas incívicas contribuyan a convertir algunos solares privados en puntos de vertido incontrolado de residuos.

En este sentido, señaló que mantener limpia la ciudad constituye una responsabilidad compartida entre las administraciones, los propietarios de los terrenos y la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento insisten en que la colaboración ciudadana resulta fundamental para evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse y recuerdan que el abandono de residuos en espacios no autorizados perjudica tanto al entorno urbano como a la salud pública, además de obligar a movilizar recursos municipales para solucionar problemas que podrían prevenirse con un comportamiento responsable.

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La actuación desarrollada en el barrio de La Vega pone fin a una reclamación vecinal prolongada en el tiempo y devuelve este espacio a unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene, dentro de las competencias municipales de vigilancia y control de la salubridad urbana.