Canarias refuerza el apoyo a la investigación arqueológica de San Marcial del Rubicón tras el hallazgo de 13 inhumaciones

El Gobierno de Canarias ha firmado una adenda al convenio de cooperación con el Ayuntamiento de Yaiza, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna para asegurar la continuidad del proyecto arqueológico en el yacimiento de San Marcial del Rubicón, situado en el municipio de Yaiza, en el sur Lanzarote. Esta iniciativa es coordinada a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, encabezada por Migdalia Machín.

La actualización del acuerdo responde a recientes hallazgos arqueológicos de gran relevancia, como la localización de trece nuevas inhumaciones, entre ellas cuatro de menores, que requiere adaptar las prioridades técnicas y científicas.

El objetivo es evitar la pérdida de información valiosa y garantizar intervenciones rigurosas. Además, en octubre de 2024 los investigadores documentaron uno de los primeros hornos de cal excavados encontrados en Lanzarote, un hecho que resalta la singularidad y la importancia amplia del enclave.

Refuerzo en la financiación para investigaciones futuras

La Consejería ha destinado 150.000 euros adicionales a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, fondos que serán repartidos entre ambas universidades públicas canarias. Esta financiación complementa los recursos ya previstos en fases anteriores y responde a la petición de las directoras científicas del proyecto, Mª del Cristo González Marrero y Mª Esther Chávez Álvarez.

El respaldo económico busca garantizar la continuidad y profundidad de las investigaciones en el sitio.

Fortalecer la identidad de Canarias

La consejera Migdalia Machín ha destacado la importancia de proteger el patrimonio cultural canario como prioridad para comprender la historia colectiva y fortalecer la identidad del archipiélago. Subrayó que “cada hallazgo arqueológico supone una oportunidad para dignificar nuestra historia” y remarcó la necesidad de que las instituciones mantengan el apoyo y los recursos necesarios para este tipo de investigaciones.

El proyecto de San Marcial del Rubicón, desde sus inicios, cuenta con la colaboración activa de las administraciones públicas y universidades firmantes, que reconocen el valor del yacimiento para la investigación histórica en Canarias.

La formalización de este nuevo acuerdo refuerza el compromiso del Gobierno de Canarias con la investigación desde las universidades públicas y la defensa del legado histórico insular.