El colectivo Lanzarote con Palestina elimina las pintadas xenófobas del mural de Costa Teguise

Miembros del colectivo Lanzarote con Palestina llevaron a cabo el pasado martes martes labores de limpieza para eliminar las pintadas realizadas sobre el mural de apoyo al pueblo palestino situado en las canchas deportivas a medio construir en la entrada de Costa Teguise, junto a la carretera que conecta esta localidad turística con Arrecife.

La actuación se produce apenas unos días después de que la plataforma denunciara públicamente el pasado domingo que la obra había sido cubierta parcialmente con pintura blanca y que sobre ella habían aparecido diversos mensajes de carácter xenófobo, islamófobo e insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según había informado el colectivo, el mural fue atacado durante la madrugada del pasado domingo, alterando una obra que permanecía expuesta desde el inicio de la guerra en Gaza como muestra de solidaridad con la población palestina.

Mensajes contra el islam e insultos al presidente del Gobierno

De acuerdo con la información facilitada por la plataforma, además de cubrir buena parte del mural con pintura blanca, los autores realizaron varias inscripciones sobre la superficie.

Entre ellas figuraban mensajes dirigidos contra el islam, así como insultos contra el presidente del Gobierno de España, que estos días pasa un periodo de descanso en la residencia oficial de La Mareta, ubicada también en Costa Teguise.

El colectivo sostiene que la presencia de estos mensajes va más allá de un simple acto de vandalismo, al considerar que incorporan expresiones que pueden resultar discriminatorias hacia un colectivo por motivos religiosos.

Mural de apoyo al pueblo de Palestina en la entrada de Costa Teguise, vandalizado con insultos contra el islam y Pedro Sánchez / La Provincia

La plataforma considera que los hechos podrían investigarse como un delito de odio

En el comunicado difundido tras conocerse los hechos, Lanzarote con Palestina manifestó que las pintadas no solo causaron daños materiales sobre el mural, sino que incluían expresiones que, a juicio de la organización, podrían ser constitutivas de un delito de odio.

La plataforma recuerda que la legislación española contempla la investigación de conductas que puedan implicar discriminación o incitación al odio por motivos de religión, origen, nacionalidad u otras circunstancias protegidas por la ley, correspondiendo dicha valoración a las autoridades competentes.

No obstante, hasta el momento, el colectivo se ha limitado a trasladar públicamente su denuncia y a restaurar el mural afectado.

Un mural creado como símbolo de solidaridad con Palestina

Según explica la organización, el mural fue realizado al comienzo del conflicto armado en Gaza y desde entonces se había convertido en un espacio de expresión ciudadana para mostrar apoyo al pueblo palestino y visibilizar la situación humanitaria que atraviesa la población del territorio.

Con el paso del tiempo, la obra se había consolidado como un punto de referencia para las actividades promovidas por el colectivo en Lanzarote relacionadas con la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos.

La limpieza realizada este martes tiene como objetivo devolver al mural su aspecto original y mantener visible el mensaje para el que fue concebido.

Defensa de la convivencia y la libertad de expresión

Tras restaurar la obra, Lanzarote con Palestina reiteró su rechazo a los actos vandálicos y a los mensajes aparecidos sobre el mural.

El colectivo considera que el ataque pretendía dañar un símbolo de apoyo al pueblo palestino e introducir consignas de rechazo hacia la población musulmana.

Asimismo, la plataforma afirma que continuará defendiendo este espacio y subraya que el respeto a la convivencia, la pluralidad y la libertad de expresión forman parte de los principios fundamentales de una sociedad democrática.