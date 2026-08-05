La criminalidad en Arrecife desciende un 1,4% mientras se afianza la seguridad ciudadana

La criminalidad convencional descendió un 1,4% en Arrecife durante el primer trimestre de 2026, según el último balance citado por el Ayuntamiento a partir de los datos del Ministerio del Interior. La capital de Lanzarote encadena así, según la información municipal, su tercer año consecutivo con una reducción de los delitos.

El dato adquiere relevancia por el peso demográfico de la ciudad, donde reside alrededor del 43% de la población de Lanzarote. La nota municipal también sostiene que la evolución de Arrecife contrasta con el aumento de los delitos en otros municipios de la isla, aunque no aporta cifras concretas de esas localidades.

Caída de los robos y los hurtos un 50%

El mayor descenso corresponde a los robos con fuerza en domicilios, que retroceden un 50% durante los tres primeros meses del año. Los hurtos también registran una bajada significativa, con una reducción del 43,3%.

El balance sitúa además en un 1,4% la caída de otras infracciones penales. Las estadísticas recopilan los delitos tramitados por los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidas las denuncias gestionadas por las policías locales.

Datos de todos los cuerpos policiales

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, difundió las cifras oficiales del Ministerio del Interior. De León también asume la responsabilidad directa sobre la Policía Local de Arrecife.

El Ministerio elabora estos balances con datos procedentes de los cuerpos policiales que actúan en cada municipio. Este sistema permite reunir las denuncias y las infracciones registradas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales, según las competencias de cada cuerpo.

La implementación de medidas preventivas, mayor presencia policial en las calles y barrios, y la utilización de coches policiales camuflados Yonathan de León — Alcalde de Arrecife

El alcalde atribuye la reducción a "la implementación de medidas preventivas, una mayor presencia policial en las calles y barrios, y la utilización de coches policiales camuflados y agentes de paisano". A su juicio, estas actuaciones contribuyen a que Arrecife sea "una ciudad más segura".

Esta valoración corresponde al responsable municipal. Los datos difundidos reflejan la evolución de las infracciones conocidas durante el primer trimestre, pero la nota no detalla el número absoluto de delitos ni su distribución por barrios.

Coordinación entre Policía Local y Policía Nacional

Yonathan de León también agradece la colaboración de los efectivos de la Policía Nacional en Arrecife, así como el trabajo de los agentes y mandos de la Policía Local. El alcalde vincula los resultados con la investigación, la vigilancia y la coordinación entre ambos cuerpos.

El balance del primer trimestre ofrece una fotografía parcial de la evolución de la seguridad durante 2026. Los próximos informes del Ministerio del Interior permitirán comprobar si la tendencia se mantiene durante el resto del año.