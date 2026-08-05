De la croqueta roja a la torrija gigante: el restaurante canario que sorprende con su menú

El restaurante Mirador El Roque, ubicado en Órzola, en el municipio de Haría, en el norte de Lanzarote, presenta una carta basada principalmente en pescados frescos, mariscos y cocina canaria. El establecimiento se encuentra en esta localidad costera del norte de Lanzarote, conocida por ser el punto de salida de las embarcaciones que conectan diariamente con La Graciosa.

La propuesta gastronómica ha sido mostrada recientemente por Adrián González, el instagramer del perfil gastronómico Buen sabor Canarias (@buensaborcanarias).

Hecher Sosa, conocido luchador profesional de artes marciales mixtas que compite en la UFC, recomendó a Adrián, según afirma este creador de contenido, la visita al establecimiento en el que probó algunos de los platos que forman parte de su oferta culinaria.

Órzola es uno de los principales núcleos pesqueros de Lanzarote y su cercanía al mar ha favorecido el desarrollo de establecimientos especializados en productos del litoral, donde el pescado y el marisco ocupan un lugar destacado en la gastronomía local.

Platos elaborados con pescado y marisco

Durante la visita se mostraron diferentes elaboraciones representativas de la carta del restaurante. Entre ellas figura un pulpo acompañado de papas arrugadas, además de una zamburiña, una combinación que reúne ingredientes habituales de la cocina atlántica.

La selección continuó con unas almejas preparadas a la marinera, una receta tradicional presente en numerosos establecimientos especializados en cocina marinera: "Fíjate el tamaño que tienen estas almejas a la marinera", destaca Adrián.

También presentó las croquetas de langostino (de color rojo) y otras elaboradas con calamar, una propuesta que incorpora diferentes variedades de marisco a uno de los entrantes más populares de la gastronomía española.

El pescado fresco, protagonista de la carta

Uno de los momentos destacados de la degustación estuvo dedicado al pescado fresco, uno de los principales reclamos gastronómicos de Órzola gracias a la actividad pesquera que desarrolla la flota local.

En la mesa se sirvieron varias especies habituales de las aguas canarias, entre ellas cabrillas, vieja y cantarero, preparadas fritas. La vieja, en particular, es uno de los pescados más representativos de la cocina tradicional del archipiélago y forma parte de numerosos menús en restaurantes especializados en producto local.

La oferta concluyó con un postre consistente en una torrija acompañada de helado de vainilla, una receta clásica reinterpretada en un formato de gran tamaño.

Órzola, puerta de entrada a La Graciosa y referente gastronómico

Además de ser el principal punto de embarque hacia La Graciosa, Órzola se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos del norte de Lanzarote gracias a su estrecha relación con la pesca y con los productos del mar.

La localidad recibe cada año a miles de visitantes que aprovechan su paso hacia la octava isla para conocer su oferta culinaria y degustar especialidades elaboradas con pescado fresco y marisco. Esta combinación de actividad pesquera, paisaje costero y conexión marítima convierte a Órzola en uno de los enclaves más visitados del municipio de Haría.