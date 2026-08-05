El Festival ‘Memorias de un Grillo Blanco’ acerca el 'jameíto' a la población mediante ciencia y arte en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del programa Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo, celebra entre los días 4 y 8 de agosto la primera edición del festival ‘Memorias de un Grillo Blanco’, una iniciativa que convierte a Punta Mujeres, en el municipio de Haría, en un espacio de encuentro entre la ciencia, la cultura y la participación ciudadana.

El objetivo principal del evento es divulgar el valor de los ecosistemas anquialinos, unos hábitats subterráneos de gran singularidad presentes en Lanzarote y considerados de gran interés científico por albergar especies adaptadas a condiciones ambientales muy específicas. La propuesta busca que la población conozca mejor este patrimonio natural mediante actividades abiertas para todas las edades, combinando experiencias educativas con iniciativas artísticas y de ocio.

El festival nace con la intención de consolidarse en futuras ediciones y de convertirse en un referente para acercar el conocimiento científico a la sociedad desde un enfoque participativo.

El Geoparque Mundial de la UNESCO como punto de partida

La iniciativa tiene su origen en el trabajo desarrollado por Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo, un programa coordinado por el Cabildo desde la Casa de los Volcanes, ubicada en Jameos del Agua.

En 2015, la UNESCO reconoció a Lanzarote y al Archipiélago Chinijo como Geoparque Mundial, una distinción que reconoce el valor geológico, ambiental y educativo del territorio. Desde entonces, el Cabildo desarrolla distintas acciones para divulgar este patrimonio y fomentar su conservación.

El festival supone un paso más dentro de esa estrategia, incorporando nuevas herramientas de divulgación que acercan el conocimiento científico a través de expresiones culturales y artísticas.

El jameíto, símbolo de unos ecosistemas únicos

El eje central del encuentro es el grillo blanco, conocido popularmente en Lanzarote como jameíto (Munidopsis polymorpha), una pequeña especie de crustáceo ciego que habita en los lagos subterráneos conectados con el mar.

Aunque tradicionalmente se le denomina "grillo blanco", el jameíto no pertenece al grupo de los insectos, sino que es un crustáceo adaptado a la oscuridad permanente de los tubos volcánicos inundados. Su presencia se ha convertido en uno de los símbolos naturales de los Jameos del Agua y de los ecosistemas anquialinos de la isla.

Tomando esta especie como emblema, el festival pretende recuperar la memoria colectiva relacionada con estos espacios naturales y transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones mediante propuestas educativas y creativas.

Un proyecto que evoluciona desde la ciencia ciudadana

Durante la presentación del festival, celebrada junto al molino del Teleclub de Punta Mujeres, participaron la consejera de Juventud del Cabildo, Aroa Revelo; la concejala de Cultura de Haría, Evelia García; la coordinadora y directora científica de Geoparque, Elena Mateo; la creadora Cristina Camacho; el asesor científico Alejandro Martínez, además de representantes de las entidades colaboradoras.

Según explicó Elena Mateo, esta iniciativa tiene su origen en un proyecto de ciencia ciudadana centrado en el recuento de jameítos desarrollado en Los Jameos del Agua con la participación de colegios, institutos y ciudadanía.

Ahora, esa experiencia evoluciona hacia un formato que incorpora el arte y la cultura como herramientas para divulgar el conocimiento científico.

Mateo señaló que Punta Mujeres constituye el lugar idóneo para desarrollar este encuentro por su proximidad a los hábitats donde vive esta especie y por su estrecha relación con el entorno volcánico y costero.

Arte, divulgación y participación durante cinco días

La programación reúne a investigadores, artistas y colectivos sociales con el propósito de generar espacios de intercambio de conocimientos y fomentar el vínculo de la población con el patrimonio natural de la isla.

Las actividades comenzaron el 4 de agosto con la inauguración de la exposición fotográfica 'Portal Anquialino', realizada por Rogelio Herrera y Cristina Camacho. La muestra propone un recorrido visual por los ecosistemas subterráneos de Lanzarote y busca acercar al público un entorno poco conocido.

Ese mismo día también se proyectó el documental 'Arrecifes de Lava', dirigido por Rafa Herrero, centrado en la riqueza geológica y marina de la isla.

A lo largo del festival también se desarrolla una escultura colaborativa, concebida como una obra abierta a la participación del público.

El 6 de agosto, la programación se traslada al entorno natural con una acción de recogida de residuos y materiales reciclables en la playa de La Cantería. Los materiales recuperados serán incorporados posteriormente a la escultura colectiva, combinando así la sensibilización ambiental con la creación artística.

Durante esa jornada también está prevista una conferencia del doctor Alejandro Martínez, dedicada a la biodiversidad y conservación de los ecosistemas donde habita el jameíto.

Talleres, charlas y actividades para todos los públicos

El programa continuará el 7 de agosto con talleres para elaborar caretas inspiradas en el grillo blanco y nuevas sesiones de trabajo sobre la escultura colaborativa.

Asimismo, se celebrará una charla dedicada al Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo, en la que se explicarán las características geológicas, naturales y paisajísticas que motivaron el reconocimiento internacional concedido por la UNESCO.

Estas actividades buscan facilitar la participación tanto de residentes como de visitantes mediante propuestas accesibles para diferentes edades, combinando divulgación científica, creatividad y educación ambiental.

Un cierre festivo con recorrido artístico y pasacalles

La primera edición de 'Memorias de un Grillo Blanco' finalizará el 8 de agosto con un recorrido interpretativo por el mural 'El Grillo Blanco', obra del artista Sabotaje al Montaje.

Posteriormente tendrá lugar un pasacalles acompañado por una batucada y un desfile con las creaciones elaboradas durante el festival, poniendo el broche final a cinco días de actividades centradas en la naturaleza, el patrimonio y la participación ciudadana.

La consejera de Juventud del Cabildo, Aroa Revelo, destacó durante la presentación que la iniciativa pretende despertar el interés de la juventud y del conjunto de la población por la conservación de estos ecosistemas mediante propuestas culturales y de ocio.