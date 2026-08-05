El Hospital Molina Orosa refuerza la atención en Endocrinología con más especialistas y nuevas consultas para diabetes y obesidad

La sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha reforzado su estructura asistencial durante los últimos tres años para hacer frente al incremento de pacientes con diabetes, obesidad y otras enfermedades endocrinas y metabólicas.

Este crecimiento se ha traducido en una ampliación de la plantilla, la puesta en marcha de nuevas consultas especializadas y un aumento de la actividad asistencial. Según los datos facilitados por el centro sanitario, desde 2022 el servicio ha experimentado una evolución que le permite ofrecer una atención más específica y adaptada a patologías cada vez más frecuentes.

Entre las mejoras destaca el incremento del número de especialistas, que ha pasado de cuatro a seis facultativos. Además, el equipo de Enfermería incorpora ahora una tercera enfermera educadora en diabetes, junto con cuatro Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), lo que ha permitido ampliar la capacidad de atención tanto en consultas como en el seguimiento de los pacientes.

La actividad asistencial crece un 19% desde 2022

La ampliación del equipo ha tenido un reflejo directo en la asistencia prestada por el servicio. Durante 2025, la sección realizó 9.087 consultas médicas, frente a las 7.607 registradas en 2022, lo que supone un incremento superior al 19%.

Uno de los indicadores que más ha aumentado corresponde a las primeras consultas, que crecieron un 46,18% en ese mismo periodo. Este dato refleja una mayor capacidad para incorporar nuevos pacientes al circuito asistencial y facilitar un acceso más ágil a la atención especializada.

También la actividad desarrollada por el personal de Enfermería mantiene una evolución positiva. Las consultas realizadas por las enfermeras especializadas pasaron de 2.852 en 2022 a 2.971 durante 2025, consolidando el papel de estos profesionales en el seguimiento de personas con enfermedades endocrinas y metabólicas.

La educación diabetológica, un pilar en el tratamiento

Uno de los ejes del servicio es la labor que desarrollan las enfermeras educadoras en diabetes, cuya función va más allá del seguimiento clínico.

Estas profesionales ofrecen educación diabetológica personalizada, enseñan a los pacientes el manejo de bombas de insulina y de los sistemas de monitorización continua de glucosa, colaboran en la colocación de estos dispositivos y realizan el seguimiento de los tratamientos.

Además, organizan talleres orientados a promover hábitos de vida saludables y fomentar la autonomía de las personas con diabetes, ayudándolas a mejorar el control de la enfermedad y a reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo.

Una enfermera educadora en diabetes atiende a una paciente en Lanzarote / La Provincia

Nuevas consultas para patologías complejas

El crecimiento del servicio también ha permitido poner en marcha consultas monográficas dirigidas a pacientes con necesidades específicas.

Entre ellas figura una consulta especializada en nódulo tiroideo, creada con el objetivo de agilizar el diagnóstico y el seguimiento de estas lesiones, así como contribuir a reducir los tiempos de espera.

Asimismo, el hospital ha desarrollado una consulta específica de Obesidad y Nutrición destinada a pacientes con mayor complejidad clínica. En ella reciben atención personas que van a someterse o ya se han sometido a cirugía bariátrica, así como pacientes con enfermedades neurodegenerativas o con cáncer de esófago, estómago o páncreas que precisan soporte nutricional especializado.

Detección precoz de la desnutrición durante el ingreso hospitalario

Además de la actividad en consultas externas, el equipo de Endocrinología impulsa un programa de cribado nutricional hospitalario dirigido a los pacientes ingresados.

Esta iniciativa permite detectar de forma temprana situaciones de desnutrición o riesgo nutricional durante la hospitalización, facilitando intervenciones precoces que pueden favorecer una mejor evolución clínica, disminuir complicaciones y contribuir a una recuperación más rápida.

La evaluación nutricional forma parte de la atención integral de numerosos pacientes hospitalizados, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, procesos oncológicos o patologías que afectan a la alimentación y al metabolismo.

Taller para familias de niños y niñas con diabetes en Lanzarote. / La Provincia

Un modelo de atención más especializado y multidisciplinar

La responsable de la sección de Endocrinología y Nutrición, Elena Jerez, señala que la incorporación de nuevos profesionales ha permitido avanzar hacia un modelo de atención "más especializado y multidisciplinar", con consultas específicas para patologías complejas y un importante refuerzo de la educación terapéutica en diabetes.

Por su parte, el gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguía, destaca que la evolución del servicio responde al trabajo desarrollado por sus profesionales y al objetivo de ofrecer una asistencia más especializada, resolutiva y adaptada a las necesidades actuales de los pacientes, además de mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales.