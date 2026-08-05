Lava Live Festival se consolida como atractivo turístico y agente dinamizador de la economía de Lanzarote

Lava Live Festival cerró este verano su edición de 2026 confirmando su capacidad para atraer público más allá de Lanzarote y generar desplazamientos vinculados a la música y a los grandes eventos. El análisis de los registros de procedencia correspondientes a las jornadas celebradas en junio y julio revela que el 28,2% del público analizado llegó de fuera de la Isla.

Este dato refuerza el posicionamiento del festival como un atractivo turístico con capacidad para generar actividad económica más allá del propio recinto. La llegada de asistentes procedentes de otros territorios repercute en sectores como el transporte aéreo y marítimo, el alojamiento, la restauración, el comercio y el ocio, ampliando el impacto de la celebración sobre la economía local.

La edición de 2026 reunió cerca de 40.000 asistencias acumuladas durante sus cuatro jornadas, celebradas los días 12 y 13 de junio y 24 y 25 de julio, con una media próxima a las 10.000 personas por día, aunque la afluencia no fue homogénea y alcanzó picos especialmente elevados en algunas fechas, como la noche protagonizada por Juan Luis Guerra.

Fuerteventura fue el principal mercado exterior del festival, seguida de Gran Canaria y Tenerife, aunque también se registró público procedente de La Palma, La Gomera y El Hierro.

A esta importante presencia regional se sumaron asistentes procedentes de la Península, Ceuta y Melilla dentro de los registros analizados. Madrid encabezó la participación peninsular, seguida de Barcelona, Bizkaia y Málaga. Los datos muestran, además, representación de decenas de provincias españolas, evidenciando la amplitud territorial alcanzada por esta edición.

El festival también recibió público internacional procedente de 13 países: Italia, Colombia, Reino Unido, Suiza, Argentina, Alemania, Venezuela, Portugal, Paraguay, Omán, Francia, Eslovaquia y Canadá.

Los dos fines de semana consiguieron movilizar una notable asistencia exterior. En las jornadas del 12 y 13 de junio, el 33,3% del público incluido en los registros de procedencia, prácticamente una de cada tres personas, llegó de fuera de Lanzarote, mientras que los días 24 y 25 de julio se produjo la mayor afluencia exterior en términos absolutos.

Para Grupo TSC Canarias y Preventos Media, estos resultados confirman que Lava Live Festival ha trascendido su dimensión estrictamente cultural y musical para convertirse en un evento con capacidad de atracción turística y dinamización económica.

"Que cerca de tres de cada diez asistentes analizados procedan de otras islas, la Península o diferentes países demuestra el potencial de Lanzarote para acoger grandes eventos musicales. Este público amplía el impacto de la cita más allá del recinto y genera oportunidades para sectores como el transporte, el alojamiento, la restauración, el comercio y el ocio", señalan desde la organización.

La celebración de Lava Live Festival durante dos fines de semana diferenciados contribuyó, además, a distribuir la actividad en distintos momentos del verano, prolongando el movimiento generado por el evento y favoreciendo la conexión entre cultura, turismo y economía local.

El festival se desarrolló los días 12 y 13 de junio y 24 y 25 de julio en el Estadio Lava Live, en Arrecife, reuniendo durante cuatro jornadas una programación musical de alcance nacional e internacional y consolidando su vocación de convertirse en una de las grandes citas culturales y turísticas de Lanzarote. Su celebración fue posible gracias al patrocinio del Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife, Turismo de Canarias, Gobierno de Canarias y Juventud Canaria, y la colaboración de patrocinadores privados, con marcas destacadas como Grupo Renault Juan Toledo, Mahou, Coca-Cola Europacific Partners, Iberia Express, CICAR, HiperDino, Rosa Group Lanzarote, Plus Fariones Hotels & Apartments, Sam Parfums, Kokoxili Sushi & Asiático, Chacón, Arehucas, Baleària Canarias, Villa Tinguatón, Miterra FM, Salinas de Janubio, Aloe Plus Lanzarote, Viajes Timanfaya, Ahoraluz, Transportes Martac, Open Mall Lanzarote, Grupo Óscar, IQOS, VIPO, BP, Pringles, Club La Santa Vuelta Ciclista a Lanzarote y Aylanz.

Grupo TSC y Preventos Media agradecen el respaldo de las administraciones, entidades y marcas patrocinadoras que han hecho posible una nueva edición de Lava Live Festival, y confían en volver a contar con su apoyo para seguir impulsando este proyecto

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Con la mirada puesta ya en 2027, la promotora trabajan en una próxima edición prevista para los días 11 y 12 de junio y 30 y 31 de julio, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de Lanzarote como gran punto de encuentro para la música, consolidar el crecimiento del festival y elevar aún más la ambición y la calidad de su propuesta artística.