'Todo Rally' ofrece desde Lanzarote el Isla de los Volcanes, sexta cita del Supercampeonato de España de Rallies

El programa 'Todo Rally' de Televisión Canaria cambia el asfalto por la tierra este domingo, 9 de agosto, con la emisión desde las 12:30 horas del Rally de Tierra Isla de los Volcanes, sexta cita del Supercampeonato de España de Rallies (S-CER), a través de la TDT y el canal de YouTube de Deportes. 'Todo Rally' estará disponible horas después de su emisión en Canarias Play.

En su vuelta al S-CER, el Rally Isla de los Volcanes ha adaptado este año su formato al del Supercampeonato de España de Rallies, con la ceremonia de salida el jueves, el tramo de calificación y las primeras secciones el viernes, y la jornada definitiva el sábado con tres nuevas secciones de competición.

Como previa a esta emisión en directo del domingo, la plataforma Canarias Play y el canal de Youtube de Deportes de Televisión Canaria ofrecerán directos desde el viernes 7 de agosto, a las 12:55 horas, para poder escuchar a los equipos tras el tramo de calificación; a las 16:50 horas una vez completada la primera sección; y a las 20:00 horas para captar unas rápidas declaraciones de los equipos al término de la primera etapa. El sábado 8 de agosto, la periodista Rita Déniz volverá a hablar con los pilotos a las 12:10 y a las 17:00 horas, cuando los equipos volverán a la Avenida Fred Olsen de Arrecife.

Entre los participantes destaca la presencia de pilotos como Diego Ruiloba-Ángel Vela (Lancia Ypsilon HF Rally2), Pepe López-David Vázquez (Hyundai i20N Rally2), Sergi Pérez-Áxel Coronado (Toyota GR Yaris Rally2) o José Luis García-Daniel Cue (Toyota GR Yaris Rally2). Entre los equipos canarios se encuentran Yeray Lemes y Aitor Cambeiro (Citroën C3 Rally2).

También competirán en los tramos de la isla equipos como Giovanni Fariña-Alejandro Rodríguez (Hyundai i20N Rally2), integrantes del Rally Team Spain, así como los principales protagonistas del Campeonato de Canarias de Rallies de Tierra, entre ellos Juan Carlos Quintana-Jonathan Hernández (Skoda Fabia RS Rally2), líderes del certamen, además de Borja Pérez-Rubén Pérez, Alfonso Viera-Ariday Bonilla y Gustavo Sosa-Maite Gutiérrez.

Como segunda de las cuatro pruebas de las que se compone el calendario del Campeonato de Canarias de Rallies de Tierra, también participarán en el Rally Isla de los Volcanes Juan Carlos Quintana-Jonathan Hernández (Skoda Fabia RS Rally2), líderes de este certamen, así como Borja Pérez-Rubén Pérez (Skoda Fabia R5), Alfonso Viera-Ariday Bonilla (Hyundai i20N Rally2) o Gustavo Sosa-Maite Gutiérrez (Hyundai i20N Rally2), además de los equipos del Desafío Peugeot, un apartado monomarca que lideran Miguel García y Carla Salvat.

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A través de espacios como 'Todo Rally', la cadena pública sigue fiel a su cita con el campeonato de asfalto temporada tras temporada, llevando a los hogares del Archipiélago los momentos más destacados de las pruebas más longevas y significativas del patrimonio automovilístico canario.