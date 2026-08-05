Yaiza aplaude la nueva campaña de excavaciones en el yacimiento del Rubicón para seguir investigando la primera ciudad europea de Canarias

El Ayuntamiento de Yaiza ha mostrado su satisfacción por la continuidad del proyecto de excavaciones arqueológicas que se desarrolla en el yacimiento del Rubicón, uno de los enclaves históricos más relevantes de Lanzarote y del conjunto del archipiélago. La investigación iniciará su séptima campaña de trabajos el próximo 21 de septiembre, con una duración prevista de cinco semanas, tras la renovación del convenio de cooperación entre el Gobierno de Canarias, el consistorio sureño, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL).

La prórroga del acuerdo garantiza la continuidad de las investigaciones sobre el terreno durante los años 2026 y 2027, permitiendo consolidar un proyecto científico que en los últimos años ha aportado nuevos datos sobre los primeros asentamientos europeos establecidos en Canarias durante el siglo XV.

Una investigación respaldada por cuatro instituciones

El convenio renovado mantiene la colaboración entre las cuatro entidades implicadas en el proyecto y asegura la financiación necesaria para las próximas campañas.

Según recoge la adenda firmada esta semana, el Gobierno de Canarias aportará 200.000 euros durante los ejercicios de 2026 y 2027, una cantidad que será distribuida entre las dos universidades públicas canarias. Tanto la ULPGC como la ULL recibirán 50.000 euros anuales para continuar desarrollando los trabajos de investigación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Yaiza mantendrá su aportación económica de 25.000 euros cada año, además de facilitar personal y maquinaria para apoyar las excavaciones y los trabajos logísticos que requiere la investigación.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destacó que todas las instituciones han cumplido los compromisos adquiridos desde el inicio del proyecto y defendió la importancia de mantener una investigación que, según afirmó, sigue ofreciendo resultados científicos de gran relevancia para conocer la historia del archipiélago.

Asimismo, agradeció la implicación de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, y del director general de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, en la continuidad del convenio.

G.C.

El Rubicón, una pieza clave para comprender la historia de Canarias

El yacimiento del Rubicón está considerado uno de los espacios arqueológicos más importantes de Canarias por su vinculación con el primer asentamiento europeo establecido en las islas durante el siglo XV.

Las investigaciones desarrolladas durante los últimos años buscan documentar con mayor precisión la evolución de este enclave histórico, situado en el entorno del Monumento Natural de Los Ajaches, al sur de Lanzarote.

Los trabajos de campo se complementan con el análisis de laboratorio realizado por especialistas de ambas universidades, permitiendo estudiar los materiales recuperados y avanzar en el conocimiento del contexto histórico del asentamiento.

Diecisiete restos humanos hallados durante las campañas arqueológicas

Uno de los descubrimientos más destacados del proyecto ha sido la localización de restos humanos en distintas campañas de excavación.

En 2023 el equipo científico encontró los restos de diez individuos, mientras que en 2024 aparecieron tres cuerpos más. Durante la sexta campaña, desarrollada el pasado año, se localizaron otros cuatro individuos, elevando a diecisiete el número total de personas halladas en el yacimiento.

Los resultados de las investigaciones fueron presentados durante las VI Jornadas Rubicenses, celebradas el pasado mes de octubre en la Casa de la Cultura de Yaiza, donde el equipo responsable explicó la metodología empleada y los avances alcanzados.

Según las conclusiones expuestas entonces por los investigadores, los diez primeros restos humanos analizados corresponden al siglo XV, sin que hasta el momento hayan aparecido evidencias de enterramientos pertenecientes a otras épocas históricas.

Estos hallazgos continúan siendo objeto de estudio y forman parte de un proyecto de investigación multidisciplinar en el que participan arqueólogos, antropólogos y otros especialistas.

Restos óseos de cinco personas en el yacimiento de Rubicón / C. P. L.

Un futuro parque arqueológico como objetivo final

Más allá de las campañas de excavación, las instituciones implicadas trabajan con un objetivo de mayor alcance: convertir el yacimiento en un parque arqueológico de sitio.

La iniciativa pretende proteger este espacio patrimonial y facilitar su interpretación tanto a la población residente como a quienes visitan Lanzarote, ofreciendo un recorrido que permita comprender la relevancia histórica del Rubicón en el proceso de incorporación de Canarias a la historia europea.

La concejala de Patrimonio de Yaiza, Silvia Santana, puso en valor la labor realizada por las directoras del proyecto, las arqueólogas María del Cristo González, de la ULPGC, y Esther Chávez, de la ULL, así como el trabajo del conjunto del equipo científico que participa cada año tanto en las excavaciones como en el análisis posterior de los materiales recuperados.

La nueva campaña, que comenzará el 21 de septiembre, permitirá continuar una investigación que ya se ha consolidado como uno de los principales proyectos arqueológicos desarrollados actualmente en Canarias. Además de ampliar el conocimiento sobre los orígenes de la presencia europea en el archipiélago, los trabajos contribuyen a reforzar la conservación y difusión de un enclave considerado fundamental para interpretar una etapa decisiva de la historia insular.