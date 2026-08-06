El alcalde de Arrecife y un consejero del Cabildo se lanzan con extintores a sofocar el incendio de una casa en Playa Honda

Una vivienda situada en Playa Honda, en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé, sufrió un incendio durante la tarde de este jueves. El fuego se declaró en un inmueble localizado entre la calle Chimidas.

En los alrededores se encontraban el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Jacobo Medina (ambos del PP), que se dirigían a una terraza de la zona para reunirse con varios empresarios.

Al percatarse de que salía una intensa columna de humo negro de la vivienda, explica Medina, solicitaron extintores en diferentes negocios cercanos y comenzaron a combatir las llamas mientras llegaban los servicios de emergencia.

Según explicó Jacobo Medina, en el interior de la casa no había ninguna persona cuando comenzó el incendio. La propietaria se encontraba en Almería, aunque unos familiares habían llegado ese mismo día al inmueble y habían dejado allí sus maletas.

El fuego pudo comenzar en el cuadro eléctrico

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio pudo originarse en el cuadro eléctrico, situado detrás de la puerta de entrada, en la planta baja de la vivienda.

Medina señaló que las llamas afectaron principalmente a esta parte del inmueble y que, por fortuna, el fuego no alcanzó la planta superior.

Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, además de efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de San Bartolomé.

Los bomberos terminaron de controlar el incendio y aseguraron la vivienda. El suceso no dejó daños personales, aunque será necesario evaluar el alcance de los desperfectos materiales y confirmar el origen exacto de las llamas.