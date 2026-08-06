Costas da luz verde al proyecto de rehabilitación del Parque Temático de Arrecife: plazas, mirador, parque para perros y quiosco

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife ha dado un paso importante en la tramitación de la futura rehabilitación del Parque Temático, uno de los espacios públicos más conocidos del litoral de la capital lanzaroteña, ubicado frente a la sede del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario ha emitido un informe favorable al proyecto, un trámite imprescindible para que la actuación pueda ejecutarse sobre terrenos incluidos dentro del dominio público marítimo-terrestre.

La resolución supone un avance significativo dentro de un procedimiento administrativo iniciado por el Ayuntamiento a finales de 2023 y permitirá continuar con la planificación de una actuación que aspira a renovar completamente este enclave, situado junto a la playa de El Reducto.

El proyecto, promovido por el área de Urbanismo que dirige Maciot Cabrera, contempla la transformación integral del parque para convertirlo en un espacio más accesible, sostenible y adaptado a las necesidades actuales de residentes y visitantes.

Echedey Eugenio (C) junto a Maciot Cabrera y Rosmen Quevedo en el Ayuntamiento de Arrecife. / La Provincia

Costas considera que el proyecto cumple la normativa vigente

La resolución emitida por la Dirección General de Costas acepta las condiciones necesarias para conceder el título concesional que permitirá desarrollar las obras dentro del dominio público marítimo-terrestre.

Según informa el Ayuntamiento, este pronunciamiento pone fin a una larga fase administrativa que comenzó el 12 de diciembre de 2023, fecha en la que se presentó oficialmente la solicitud.

Durante este tiempo, el expediente ha tenido que superar todos los trámites exigidos por la legislación. Entre ellos figuran la presentación y corrección de documentación técnica, la celebración de dos periodos de información pública, la incorporación de distintos informes sectoriales favorables, el análisis y resolución de las alegaciones presentadas y la acreditación del cumplimiento de la normativa de Costas.

La actuación permitirá transformar este espacio de 37.550 metros cuadrados junto al litoral capitalino

Tras analizar toda la documentación, la Dirección General concluye que la actuación es viable, que se adapta a las características del terreno y que resulta compatible con la legislación que regula el uso del litoral.

El concejal de Urbanismo, Maciot Cabrera, destacó que esta resolución era uno de los pasos más importantes para desbloquear un proyecto en el que el Ayuntamiento llevaba trabajando desde finales de 2023. Según explicó, durante estos meses se ha desarrollado un intenso trabajo técnico, jurídico y administrativo para atender todos los requerimientos planteados por Costas.

Una reforma integral para recuperar un parque inaugurado en 1997

El Parque Temático fue construido en 1997 y, con el paso de los años, ha sufrido un importante deterioro que ha afectado tanto a sus instalaciones como a parte de sus espacios públicos.

La propuesta municipal busca recuperar este enclave mediante una renovación integral de sus 37.550 metros cuadrados, apostando por un modelo que combine zonas verdes, espacios deportivos y áreas de convivencia ciudadana.

El objetivo es convertir el parque en un lugar pensado para todas las edades, donde puedan convivir actividades de ocio, deporte, descanso y encuentro social, mejorando además su integración con el entorno costero.

"Nos acerca definitivamente a la ejecución de una infraestructura que cambiará por completo uno de los espacios más emblemáticos del litoral de Arrecife” Maciot Cabrera — Concejal de Urbanismo de Arrecife

Desde el Ayuntamiento destacan que la actuación pretende responder a las demandas actuales de la ciudadanía, ofreciendo instalaciones modernas y accesibles que favorezcan el uso cotidiano de uno de los principales espacios abiertos de Arrecife.

Nuevas zonas deportivas, infantiles y espacios para el ocio

El proyecto incorpora una amplia renovación del equipamiento existente y la creación de nuevos servicios distribuidos por todo el recinto.

Entre las actuaciones previstas destacan:

Dos grandes plazas para actividades y encuentro ciudadano.

para actividades y encuentro ciudadano. Un mirador con escenario destinado a la celebración de eventos al aire libre.

destinado a la celebración de eventos al aire libre. Áreas infantiles inclusivas , inspiradas en el medio marino.

, inspiradas en el medio marino. Merenderos y espacios de descanso.

y espacios de descanso. Parque para perros .

. Fuentes de agua con zona de solárium.

con zona de solárium. Jardín de cactus .

. Canchas multideportivas .

. Skatepark .

. Zona de calistenia .

. Circuito pump track para bicicletas y otros vehículos deportivos.

para bicicletas y otros vehículos deportivos. Rocódromo tipo boulder .

. Espacios destinados al bienestar físico .

. Un nuevo quiosco, junto con aseos y almacén, integrados en la topografía del parque.

Infografía con instalaciones de la futuro reforma del Parque Temático de Arrecife / La Provincia

La propuesta también contempla mejorar la conexión peatonal entre el parque y el litoral, reforzando la relación con la playa de El Reducto, uno de los espacios más frecuentados de la capital.

Más vegetación y adaptación al cambio climático

Uno de los ejes principales del proyecto será el incremento de la infraestructura verde del recinto.

La actuación prevé ampliar la masa vegetal existente para mejorar el confort térmico y ofrecer más zonas de sombra, incorporando criterios relacionados con la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático y la accesibilidad universal.

Este tipo de intervenciones buscan reducir el efecto del calor en espacios urbanos, favorecer la permeabilidad del terreno y hacer que el parque resulte más confortable durante todo el año, especialmente en los meses de temperaturas más elevadas.

Además, el diseño pretende mejorar la movilidad de personas con diversidad funcional mediante recorridos accesibles y espacios adaptados para todos los usuarios.

Una inversión de más de 8,3 millones de euros

El presupuesto base de licitación del proyecto asciende a 8.326.497,54 euros, mientras que el plazo estimado para ejecutar las obras será de 18 meses.

La obtención del visto bueno por parte de Costas permite continuar con los siguientes pasos administrativos necesarios antes del inicio de los trabajos.

Desde el Ayuntamiento consideran que esta actuación supondrá la recuperación de uno de los espacios públicos más emblemáticos de Arrecife y contribuirá a renovar un enclave estratégico junto al litoral, con instalaciones orientadas al deporte, el ocio familiar y la convivencia ciudadana.