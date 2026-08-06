El fuerte viento deja sin procesión a la Virgen de Las Nieves en Lanzarote

La ermita de Nuestra Señora de Las Nieves, ubicada en La Montaña (en lo alto del risco de Famara) en el municipio de Teguise, acogió ayer miércoles la tradicional misa en honor a la patrona histórica de Lanzarote, una celebración que volvió a reunir a cientos de vecinos y visitantes llegados desde distintos puntos de la isla para participar en uno de los actos religiosos con mayor arraigo del calendario festivo insular.

La eucaristía se desarrolló con normalidad y estuvo presidida por las autoridades eclesiásticas, contando además con la presencia de representantes institucionales. Como cada 5 de agosto, la jornada sirvió para mantener viva una tradición que forma parte del patrimonio histórico, cultural y religioso de Lanzarote.

Aunque las condiciones meteorológicas obligaron a modificar parte de la programación prevista, el ambiente de recogimiento y participación se mantuvo durante toda la celebración, en un acto que cada año congrega a numerosos fieles en torno a la imagen de Nuestra Señora de Las Nieves.

Celebración del día de la Virgen de las Nieves 2026 en Lanzarote / La Provincia

El fuerte viento obliga a suspender la procesión por motivos de seguridad

La principal novedad de la jornada fue la suspensión de la tradicional procesión, una decisión adoptada debido a las fuertes rachas de viento registradas durante el día. Todas las islas, menos Fuerteventura, continúan en aviso amarillo este jueves, 6 de agosto, de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por rachas de viento máximas de entre 70 y 80 kilómetros por hora.

El Ayuntamiento de Teguise explicó que la medida respondió exclusivamente a criterios de seguridad, tanto para proteger a las personas asistentes como para preservar el patrimonio religioso que representa la imagen de la patrona.

Pese a la cancelación del recorrido procesional, el resto de los actos religiosos previstos pudieron celebrarse sin incidencias, permitiendo que la festividad mantuviera su carácter solemne y su importancia dentro de las celebraciones tradicionales del municipio.

Desde el consistorio se destacó la comprensión mostrada por las personas asistentes ante la modificación del programa, así como el comportamiento cívico demostrado durante toda la jornada.

Una celebración con siglos de historia en Lanzarote

Nuestra Señora de Las Nieves ocupa un lugar destacado en la historia religiosa de Lanzarote y su festividad constituye una de las citas más representativas del municipio de Teguise.

La alcaldesa, Olivia Duque, puso en valor el significado de esta celebración, destacando que representa una parte esencial de la identidad colectiva de la isla. Según señaló, esta tradición ha conseguido unir a distintas generaciones de lanzaroteños, manteniendo vivo un legado histórico, cultural y religioso que continúa transmitiéndose con el paso del tiempo.

La festividad no solo tiene un componente religioso, sino también patrimonial, ya que la ermita constituye uno de los enclaves históricos más emblemáticos del municipio y forma parte del patrimonio cultural de Lanzarote.

La música y la poesía sustituyen a la procesión

Aunque la imagen de la Virgen no pudo recorrer el itinerario habitual, la programación incorporó varios momentos que permitieron mantener el espíritu de la celebración.

Al término de la eucaristía, el vecino de Teguise Oliver Martín dedicó, como viene haciendo desde hace años, una poesía a Nuestra Señora de Las Nieves y a las personas congregadas en la ermita, un gesto que se ha convertido en una tradición dentro de esta festividad.

Posteriormente, la imagen fue trasladada al exterior del templo, donde recibió el homenaje musical de la Banda de Música de Teguise (Teguiband), que interpretó varias piezas antes de que la imagen regresara de nuevo al interior de la ermita.

Celebración del día de la Virgen de las Nieves 2026 en Lanzarote / La Provincia

De esta manera, aunque la procesión no pudo celebrarse, los asistentes pudieron participar en un acto simbólico que permitió mantener parte de la tradición y rendir homenaje a la patrona histórica de Lanzarote.

Reconocimientos del Ayuntamiento de Teguise

El Ayuntamiento de Teguise agradeció la colaboración prestada por el Cabildo de Lanzarote durante la organización de los diferentes actos festivos celebrados con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Las Nieves.

Asimismo, destacó el trabajo realizado por los servicios de seguridad, el personal municipal y el voluntariado, cuya labor permitió que la programación pudiera desarrollarse con normalidad pese a las dificultades ocasionadas por las condiciones meteorológicas.

El consistorio también quiso reconocer la actitud de todas las personas asistentes, cuya comprensión ante la suspensión de la procesión contribuyó a que la jornada transcurriera sin incidentes y permitiera mantener vivo el espíritu de una de las celebraciones religiosas más arraigadas de Lanzarote.