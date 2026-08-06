Guía de Seguridad en Actividades Náuticas en Lanzarote: prevención, normas y consejos clave

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha dado a conocer la nueva Guía de Seguridad en Actividades Náuticas, un documento diseñado para fomentar la prevención y el uso responsable del litoral en Lanzarote y La Graciosa. El acto tuvo lugar este jueves en el Islote de Fermina, en Arrecife, un espacio emblemático vinculado al mar.

La guía nace con un enfoque tanto divulgativo como técnico, con el objetivo de facilitar información clara a residentes y visitantes sobre cómo actuar en el medio marino. Incluye recomendaciones prácticas, normativa vigente y mapas de balizamiento para diferentes actividades acuáticas.

Entre los deportes abordados figuran el surf, el kayak, la natación en aguas abiertas o el uso de motos de agua, disciplinas muy extendidas en el archipiélago. Además, el documento pone el acento en factores clave como las corrientes, el viento o las condiciones del mar, elementos determinantes para prevenir accidentes.

Simulacro durante la presentación de la Guía de Actividades Náuticas, este jueves, en Arrecife / La Provincia

Simulacro de rescate en aguas de Arrecife

Tras la presentación, bomberos del Consorcio llevaron a cabo un simulacro de rescate acuático en tiempo real en la bahía de Arrecife. La demostración permitió observar el procedimiento de actuación ante un posible ahogamiento.

Durante el ejercicio, los equipos desplegaron embarcaciones y motos de agua para intervenir con rapidez, extraer a la víctima y trasladarla a tierra, donde se realizaron las primeras maniobras de estabilización. La intervención evidenció el nivel de coordinación y preparación de los efectivos ante situaciones de emergencia en el mar.

Simulacro durante la presentación de la Guía de Actividades Náuticas en Lanzarote / La Provincia

La seguridad marítima, una prioridad

Durante el acto, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, destacó la importancia de situar la seguridad marítima como una prioridad. Según explicó, el litoral es uno de los principales valores de la isla, pero también requiere responsabilidad por parte de quienes lo disfrutan.

Por su parte, el presidente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, Francisco J. Aparicio, subrayó que la publicación coincide con el 35 aniversario de la entidad, una trayectoria marcada por la protección del entorno costero. En este sentido, insistió en que la prevención comienza antes de entrar al agua y que disponer de información adecuada puede evitar incidentes.

Al acto acudieron también el gerente del Consorcio, Enrique Espinosa, el sargento de los bomberos de Lanzarote y La Graciosa, Mingo Crespo, y el técnico del Servicio Canario de Salud Benjamín Nieves.

Distribución en cinco idiomas

La guía ha sido editada en cinco idiomas, lo que permitirá ampliar su alcance entre la población local y los turistas que visitan Lanzarote y La Graciosa. Su distribución se realizará en escuelas náuticas, clubes deportivos, oficinas de turismo y diferentes puntos estratégicos de la costa.

El objetivo es que cualquier persona que practique actividades en el mar tenga acceso a información útil y comprensible, contribuyendo así a reducir accidentes y mejorar la seguridad en el litoral.