Hazte Oír planta siluetas a tamaño real de Pedro Sánchez y Begoña Gómez por sus "vacaciones blindadas" en Lanzarote

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, continúa sus vacaciones estivales en Lanzarote junto a su esposa, Begoña Gómez, donde tienen previsto permanecer hasta el próximo 24 de agosto, salvo cambios de agenda. La pareja llegó a la isla el pasado 1 de agosto y se aloja, un año más, en La Mareta, la residencia oficial propiedad de Patrimonio Nacional, situada en la localidad turística de Costa Teguise.

Durante su estancia, el jefe del Ejecutivo combina el descanso con actividades al aire libre. Entre las actividades realizadas en estos días destaca la práctica del buceo, una de las aficiones habituales del presidente cuando visita la isla. En la mañana de ayer, miércoles 5 de agosto, Sánchez y Gómez se desplazaron hasta Puerto Calero, en el municipio de Yaiza, desde donde partieron en una embarcación tipo zodiac hacia una zona del litoral sur próxima a las playas de Papagayo para sumergirse.

La pareja estuvo acompañada en todo momento por un dispositivo de seguridad que incluía otra embarcación neumática.

Protestas coincidiendo con la visita

La presencia del presidente en la isla ha vuelto a coincidir con acciones de protesta. La asociación Hazte Oír ha convocado una movilización para este jueves a las 20:00 horas frente a la residencia La Mareta, en Costa Teguise.

En los días previos, esta organización ultracatólica ha llevado a cabo diversas acciones simbólicas en diferentes puntos de la isla. El pasado año instaló varias sombrillas con una imagen de Sánchez acompañada de la palabra “corrupto” en las playas Bastián (Costa Teguise) y Papagayo (municipio de Yaiza), entre otros lugares, para denunciar los casos de corrupción en el PSOE.

En esta ocasión Hazte Oír ha optado por otra iniciativa para criticar las “vacaciones blindadas” de Sánchez y sus familiares en La Mareta, horas antes de la movilización de este jueves.

Publicación de Hazte Oír sobre las vacaciones de Pedro Sánchez y su familia en Lanzarote.

“Fronteras abiertas. Vacaciones blindadas”

Hazte Oír ha colocado cartones con las siluetas a tamaño real de Pedro Sánchez (con traje de chaqueta y bañador) y Begoña Gómez (con birrete, bañador y pareo) en la playa de Las Cucharas y en uno de los accesos peatonales al paseo marítimo de Costa Teguise, localidad en la que veranea el jefe del Ejecutivo español.

“Fronteras abiertas. Vacaciones blindadas” y “Las fronteras de España, inseguras. Sus vacaciones protegidas”, en referencia al reciente episodio de entrada masiva de migrantes a través de la frontera de Marruecos con Ceuta. Con intervenciones “en calles, playas e incluso en el aeropuerto”, Hazte Oír quiere denunciar “la inseguridad de las fronteras españolas frente a la protección de las vacaciones de Pedro Sánchez”.

Además no ha dudado en colocar esas figuras junto a la del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (con casa en Famara), al que han vestido con una camisa de estampado tropical, en el hall de la terminal de vuelos nacionales e internacionales (T1) del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote. Esa y otra imagen la acompañan en redes sociales con el mensaje “los trileros de Moncloa”.

La Provincia

Sánchez aumenta su seguridad en Lanzarote

Además de los agentes de seguridad encargados de la protección de Sánchez y su familia en Lanzarote, este año hay un contingente de entre 30 y 50 guardias civiles pertenecientes al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) que forman parte de ese dispositivo en la isla.

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) denunció el pasado domingo la falta de medios, de previsión y de solidaridad europea, tras la crisis migratoria desatada en Ceuta, e hizo un llamamiento a todos los grupos políticos a trabajar juntos para que esto no vuelva a repetirse.