Las obras de la planta de compostaje de Zonzamas avanzan para gestionar 4.375 toneladas anuales de biorresiduos en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa continúa con la ejecución de una de las actuaciones consideradas estratégicas para mejorar la gestión de los residuos en ambas islas. La construcción de la nueva planta de compostaje del Complejo Ambiental de Zonzamas sigue desarrollándose conforme a la planificación establecida desde el inicio de los trabajos, el pasado mes de junio, con el objetivo de que la infraestructura entre en funcionamiento en la primavera de 2027.

La instalación permitirá tratar hasta 4.375 toneladas anuales de biorresiduos, reforzando la capacidad de reciclaje de la isla y facilitando el cumplimiento de los objetivos marcados por la normativa europea en materia de economía circular y reducción del vertido de residuos.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, acompañado por la vicepresidenta, María Jesús Tovar, y el consejero de Residuos, Domingo Cejas, visitó recientemente las obras para conocer de primera mano la evolución del proyecto y comprobar el estado de ejecución de los trabajos.

Un sistema más eficiente de tratamiento de los residuos

Durante la visita, Betancort destacó que esta infraestructura forma parte del proceso de modernización del Complejo Ambiental de Zonzamas, el principal centro de tratamiento de residuos de Lanzarote y La Graciosa. Según señaló, el objetivo es adaptar estas instalaciones a las necesidades actuales de gestión ambiental mediante sistemas más eficientes que permitan disminuir la cantidad de residuos que terminan en el vertedero y favorecer el aprovechamiento de los materiales orgánicos.

Asimismo, el presidente insular puso en valor el ritmo de ejecución de la obra, que, según indicó, refleja la planificación realizada por la institución y permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de la fracción orgánica generada en ambas islas.

Oswaldo Betancort (i) y Domingo Cejas visitan las obras de la planta de compostaje en Zonzamas / La Provincia

Una inversión superior a los 6,2 millones de euros

La construcción de esta planta supone una inversión de 6.296.768,82 euros, cantidad que incluye el IGIC. Los trabajos fueron adjudicados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. y Hormigones Insulares S.L.

Las obras comenzaron oficialmente el 9 de junio y cuentan con un plazo de ejecución de diez meses, por lo que está previsto que concluyan durante el mes de abril de 2027, siempre que se mantenga el calendario inicialmente previsto.

La financiación del proyecto procede de distintas administraciones públicas. El Gobierno de Canarias aporta una subvención de 2,75 millones de euros, mientras que otros 2 millones proceden del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). El resto de la inversión, 1.546.768,82 euros, será asumido con recursos propios del Cabildo.

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, subrayó la importancia de la cooperación institucional para sacar adelante iniciativas de este tipo. En este sentido, destacó que la planificación conjunta y el acceso a distintas líneas de financiación permiten desarrollar infraestructuras destinadas a mejorar los servicios públicos y preparar a Lanzarote y La Graciosa para afrontar los retos ambientales de los próximos años.

Capacidad para transformar los residuos orgánicos en compost

Uno de los principales objetivos de la nueva instalación será gestionar la fracción orgánica recogida de forma separada por los municipios de la isla, una implantación que los ayuntamientos están desarrollando de manera progresiva en cumplimiento de la legislación estatal y europea sobre residuos.

El consejero de Residuos, Domingo Cejas, explicó que disponer de una planta específica permitirá incrementar las tasas de reciclaje y aprovechar los residuos biodegradables para obtener compost, un producto que puede emplearse como enmienda orgánica para mejorar las propiedades del suelo.

La capacidad total prevista será de 4.375 toneladas anuales, de las cuales 875 toneladas corresponderán a residuos biodegradables procedentes de parques y jardines. Estos restos vegetales desempeñarán un papel importante durante el proceso, ya que actuarán como material estructurante necesario para favorecer la correcta descomposición de la materia orgánica.

Oswaldo Betancort, Domingo Cejas y María Jesús Tovar visitan junto a técnicos las obras de la planta de compostaje en Zonzamas / La Provincia

Cómo funcionará la nueva planta de compostaje

La infraestructura incorporará diferentes áreas especializadas para garantizar un tratamiento adecuado de los residuos desde su llegada hasta la obtención del compost.

En primer lugar, contará con una zona de pretratamiento, destinada a la recepción y acondicionamiento tanto de la fracción orgánica como de los restos vegetales. En este espacio se instalarán distintos equipos específicos, entre ellos:

Abrebolsas , para separar el contenido de los residuos depositados en bolsas.

, para separar el contenido de los residuos depositados en bolsas. Trómel de cribado , que permitirá clasificar los materiales por tamaño.

, que permitirá clasificar los materiales por tamaño. Desfibrilador de poda, destinado al tratamiento de restos vegetales.

Una vez preparada la mezcla, los residuos pasarán por las diferentes fases del proceso de compostaje, que incluyen la fermentación, el afino y la maduración. Este tratamiento permitirá obtener un compost estabilizado que podrá destinarse a procesos de valorización, favoreciendo así el aprovechamiento de los residuos orgánicos en lugar de su eliminación mediante vertido.

Zonzamas, pieza clave en la planificación de residuos de Canarias

La nueva planta forma parte de las actuaciones consideradas prioritarias dentro del Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN) y también está contemplada en el futuro Plan Director Insular de Residuos de Lanzarote y La Graciosa.

Ambos documentos sitúan al Complejo Ambiental de Zonzamas como la principal instalación para la gestión de los residuos generados en las dos islas, concentrando las inversiones destinadas a modernizar el tratamiento de las diferentes fracciones y avanzar hacia un modelo basado en la economía circular.

La construcción de esta planta responde además a las nuevas obligaciones establecidas por la legislación europea y española, que promueven la recogida separada de los biorresiduos, el incremento del reciclaje y la reducción progresiva de los residuos destinados a vertedero. La valorización de la materia orgánica mediante la producción de compost constituye uno de los pilares de este modelo, ya que permite transformar un residuo en un recurso útil y disminuir el impacto ambiental asociado a su eliminación.