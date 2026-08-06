Yonathan de León da la bienvenida al Supercampeonato de España de Rallyes que llega con el Trofeo Ciudad de Arrecife- Rallye Isla de los Volcanes

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, como máximo representante institucional de la ciudad anfitriona, la bienvenida a Lanzarote del Supercampeonato de España de Rallyes que llega con el Trofeo Ciudad de Arrecife el Rallye Isla de los Volcanes, que se celebra este fin de semana, coincidiendo con el preámbulo de la celebración en este mes de agosto de las fiestas patronales de San Ginés, santo patrón de la capital de la isla

Para el alcalde popular, recibir en Arrecife a este Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) es seguir afianzado Arrecife como la capital de los eventos y los deportes, dentro de la estrategia que se puso en marcha al inicio de este mandato, de forma conjunta entre la Alcaldía y las Concejalías de Deportes Arrecife y Turismo y Comercio, ambas áreas municipales bajo la dirección de la concejala Eli Merino.

El Trofeo Ciudad de Arrecife Rallye Isla de los Volcanes-celebra en este 2026 su 28ª edición, convirtiendo a la capital conejera en el epicentro del automovilismo de España. Desde el 4 y hasta el 8 de agosto, Arrecife acoge la sexta prueba puntuable de las nueve que componen el calendario 2026 de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA).

Para esta cita del S-CER en Arrecife y toda Lanzarote, organizada por el CD Evesport, se han inscrito un total de 43 equipos, entre los que figuran destacados nombres del nacional junto a los representantes del automovilismo canario. Entre los pilotos locales que tomarán la salida desde el paseo junto a la playa de El Reducto, se encuentran Yeray Lemes, Juan Carlos Quintana y Gustavo Sosa, además de otros representantes isleños como Borja Pérez o Alfonso Viera, que competirán ante su público en un evento que reunirá 14 vehículos de la categoría Rally2 (Skoda Fabia, Toyota Yaris, Citroën C3, Hyundai i20 N y Lancia HF Ypsilon).

El Trofeo Ciudad de Arrecife Rallye Isla de los Volcanes, y su vinculación al S-CER supone un salto de categoría relevante para Canarias, un Archipiélago que tiene una gran afición hacia el automovilismo.

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Para el alcalde Yonathan de León, y la concejala de Deportes y Turismo y Comercio, Eli Merino, esta edición del 2026 se une , como antesala, a la amplia programación deportiva que vivirá la ciudad de Arrecife en agosto, mes de la celebración de las Fiestas de San Ginés, donde se unirán además del automovilismo, el Trofeo San Ginés de Fútbol, el Trofeo César Manrique de Vela, y el Torneo de Balonmano de San Ginés, con la organización del C. B. Sam José Obrero, y el apoyo del Ayuntamiento de Arrecife.