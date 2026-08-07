Arrecife celebrará el primer Summer Geek con videojuegos, cosplay y cultura japonesa por el Día Mundial de la Juventud

El Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Juventud, celebrará el próximo 12 de agosto la primera edición del Arrecife Summer Geek, una nueva cita dedicada a la cultura geek, los videojuegos y el ocio alternativo que se incorpora a la programación de la Semana de la Juventud con motivo del Día Mundial de la Juventud.

La iniciativa surge tras la acogida que tuvo el Arrecife Winter Geek, celebrado en diciembre de 2025, una convocatoria que reunió a cientos de jóvenes interesados en el manga, los videojuegos, el cosplay y otras formas de ocio relacionadas con la cultura pop.

Con esta nueva edición estival, el consistorio pretende ampliar una propuesta que despertó un notable interés entre la juventud del municipio y ofrecer un espacio donde compartir aficiones, participar en actividades y conocer el trabajo de asociaciones locales vinculadas a este ámbito.

La Casa de la Juventud será el punto de encuentro

El evento se desarrollará entre las 10:00 y las 20:00 horas en la Casa de la Juventud de Arrecife y está organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento con la colaboración de la Consejería de Juventud del Cabildo de Lanzarote.

Durante toda la jornada se habilitarán diferentes espacios temáticos destinados a acercar a los asistentes a disciplinas que han ganado protagonismo entre el público joven en los últimos años, desde los videojuegos hasta los juegos de mesa, la ilustración, el cosplay o la creación artesanal inspirada en personajes de ficción.

La programación contará con la participación de asociaciones, colectivos y entidades de Lanzarote especializadas en este tipo de actividades, contribuyendo a dar visibilidad al tejido asociativo juvenil de la isla.

Cartel del evento Arrecife Summer Geek 2026 / La Provincia

Videojuegos, realidad virtual y talleres para todos los públicos

Uno de los principales atractivos del Arrecife Summer Geek será la zona gaming, donde los asistentes podrán disfrutar de diferentes videojuegos y experiencias de realidad virtual.

Además, la asociación Lánzate organizará actividades centradas en los videojuegos y la diversidad, mientras que el espacio Artist Alley reunirá a creadores y artistas vinculados a la ilustración y la cultura geek.

Los aficionados a los juegos de estrategia y de mesa también tendrán su espacio gracias a los talleres organizados por Mesas del Tágora, una asociación que promueve este tipo de ocio colaborativo.

Por su parte, Égida Softcombat Lanzarote ofrecerá exhibiciones y talleres para acercar a los participantes a esta modalidad deportiva y recreativa basada en combates simulados con armas acolchadas.

Manualidades, K-pop y actividades inspiradas en el universo friki

La programación incluirá una amplia variedad de talleres pensados para diferentes edades e intereses.

Entre las propuestas anunciadas figuran actividades de elaboración de figuras con Hama Beads, creación de personajes Totoro de fieltro, confección de llaveros inspirados en el K-pop, elaboración de varitas mágicas, decoración de talegas con temática friki, sesiones de pintacaras, además de talleres de pintado de miniaturas Warhammer.

El programa también reserva espacio para la música y la danza con actividades dedicadas al baile K-pop, un fenómeno cultural que continúa ganando seguidores entre los jóvenes.

La diversidad de propuestas busca atraer tanto a aficionados experimentados como a personas que quieran descubrir por primera vez este tipo de actividades.

Rosmen Quevedo (c) en la pasada edición de Arrecife Winter Geek. / La Provincia

El actor de doblaje Luis Posada, invitado especial del encuentro

La primera edición del Summer Geek contará además con la participación del actor de doblaje Luis Posada, conocido por poner voz en español a numerosos personajes del cine, la televisión y los videojuegos.

Durante la jornada ofrecerá una conferencia en la que compartirá su experiencia profesional dentro del mundo del doblaje y, posteriormente, participará en un encuentro con el público, donde responderá preguntas y compartirá impresiones con los asistentes.

Su presencia constituye uno de los principales atractivos del programa previsto para esta edición.

Una apuesta por el ocio alternativo y la participación juvenil

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Arrecife incorpora una nueva actividad a su programación dirigida a la juventud, aprovechando la celebración del Día Mundial de la Juventud, una fecha promovida por las Naciones Unidas para reconocer el papel de las personas jóvenes en el desarrollo social y fomentar su participación en la vida comunitaria.

El Summer Geek se presenta como una alternativa de ocio basada en la creatividad, la convivencia y el intercambio de intereses comunes, en un contexto en el que la cultura geek y los videojuegos han ampliado su presencia en eventos juveniles y culturales de todo el país.

La colaboración entre administraciones públicas y asociaciones locales permitirá desarrollar un programa variado que reúne actividades lúdicas, formativas y participativas en un mismo espacio.