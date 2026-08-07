Arrecife reabre la playa de El Reducto tras confirmar Salud Pública la buena calidad del agua

La playa de El Reducto, principal arenal urbano de Arrecife, ha reabierto al baño desde la mañana de este viernes 7 de agosto después de que las últimas analíticas realizadas por los servicios competentes confirmaran la buena calidad de las aguas.

La decisión ha sido adoptada por la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Arrecife, una vez recibidos los informes favorables del Área de Salud de Lanzarote, así como los análisis encargados por el propio Ayuntamiento y por el Consorcio del Agua de Lanzarote.

Con esta reapertura, las banderas azul y verde vuelven a ondear en la playa, indicando que el baño puede desarrollarse con normalidad y que el agua reúne las condiciones exigidas para su uso recreativo.

Las analíticas descartan problemas en la calidad del agua

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, los resultados obtenidos muestran que el agua presenta unas condiciones adecuadas para el baño y que ha desaparecido el foco que, a finales del mes de julio, originó la adopción de medidas preventivas.

Ese episodio se detectó en las proximidades de Punta del Camello, un área cercana a El Reducto donde existe un aliviadero de la red de saneamiento gestionada por el Consorcio del Agua de Lanzarote.

Ante la aparición puntual de aguas residuales, el consistorio activó los protocolos previstos para este tipo de situaciones, restringiendo temporalmente el baño hasta disponer de los resultados analíticos que garantizaran la seguridad sanitaria.

El Ayuntamiento destaca el seguimiento de los protocolos

Desde el área municipal de Playas se recuerda que las administraciones con litoral deben aplicar las medidas preventivas previstas por la normativa cuando existe cualquier indicio de contaminación en las aguas de baño.

En este caso, el Ayuntamiento señala que actuó conforme a esos protocolos desde el momento en que se detectó la incidencia, manteniendo el cierre temporal hasta disponer de las analíticas favorables emitidas por los organismos competentes.

Además, el consistorio ha remitido al Servicio Canario de la Salud un informe con las actuaciones realizadas por el Consorcio del Agua de Lanzarote en la zona donde se produjo el episodio.

Publicación de Facebook sobre la reapertura de la playa de El Reducto en Arrecife.

Actuaciones en la red de saneamiento

El informe remitido recoge las intervenciones efectuadas sobre la infraestructura de saneamiento situada en este sector de la ciudad, donde se concentran distintos elementos esenciales para el funcionamiento de la red.

En las inmediaciones del edificio central del Cabildo de Lanzarote se localizan varias estaciones de bombeo, colectores de alcantarillado, un aliviadero y sistemas de impulsión que forman parte de la red insular de saneamiento.

El Ayuntamiento ha trasladado toda esta información a las autoridades sanitarias para documentar las actuaciones desarrolladas tras la incidencia detectada a finales de julio.

La rotura de una tubería, principal hipótesis sobre el origen del episodio

El consistorio mantiene como principal hipótesis que la presencia ocasional de aguas residuales junto a la playa pudo estar relacionada con la rotura de una tubería de impulsión perteneciente a la red del Consorcio del Agua en Argana Alta.

Por esa conducción se transportan las aguas residuales procedentes de Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé, y de la zona baja de Arrecife hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Montaña Mina, situada en la parte alta de Argana Alta.

Según explica el Ayuntamiento, esa avería pudo provocar de forma puntual un efecto colateral en el funcionamiento del sistema, favoreciendo la aparición de aguas residuales en la zona próxima a Punta del Camello.

No obstante, las analíticas realizadas posteriormente han confirmado que esa situación ha desaparecido y que la calidad del agua vuelve a cumplir los parámetros exigidos para el baño.

Continúan las actividades previstas en la playa

La reapertura de El Reducto permite mantener la programación de actividades organizada para este verano en uno de los espacios más frecuentados de la capital lanzaroteña.

Las iniciativas impulsadas por distintas áreas municipales continuarán desarrollándose conforme al calendario previsto, al igual que las competiciones deportivas y actividades de ocio incluidas en el programa de las Fiestas de San Ginés.

Durante los meses estivales, El Reducto registra una elevada afluencia tanto de residentes como de visitantes, por lo que la recuperación de la normalidad en esta playa supone la reanudación de uno de los principales espacios de baño y recreo de Arrecife.