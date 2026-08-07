La Fiscalía se querella contra el alcalde y concejal de Festejos de Arrecife por los contratos de la feria Navilan

La Fiscalía de Arrecife ha presentado una querella contra el alcalde capitalino, Yonathan de León (PP), y el concejal de Hacienda, Contratación, Festejos, Patronato del Carnaval y Régimen Interior, Echedey Eugenio (CC), por supuestas irregularidades en la contratación del evento de ocio Navilan.

En concreto, el fiscal Fernando Rodríguez Navarro investiga a De León y Eugenio por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública.

El oficio de la Fiscalía con la querella ha sido recibida este viernes, 7 de agosto, en el Consistorio capitalino, confirman fuentes municipales.

Inicio de la investigación

La investigación surge después de que el 13 de agosto de 2025, el abogado Octavio Topham Camejo pusiera en conocimiento de la Fiscalía la posible existencia de irregularidades en la contratación pública llevada a cabo por el Ayuntamiento de Arrecife en la I Feria de Navidad de Arrecife Navilan 2023-2024, el Carnaval de Arrecife 2024 y la Feria de Abril de ese mismo año. Además de esos eventos, la Fiscalía indaga sobre la contratación de la feria de circo clásico Billy Capers, celebrada en septiembre de 2025.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, en la denuncia del letrado se detalla la "posible utilización abusiva del contrato menor, el eventual fraccionamiento artificial de contratos, la existencia de contratación realizadas sin adecuada planificación previa, la formulación de reparos reiterados por la Intervención municipal, el posterior levantamiento de dichos reparos por los órganos políticos competentes y la posible elusión de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que rigen la contratación pública".

Inauguración de Navilan Arrecife 2025. / A. A.

El informe de la UDEF

Tras la interposición de la denuncia en la Fiscalía, ese órgano judicial solicitó diversa documentación al Ayuntamiento de Arrecife y encargó un informe a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, además de tomar declaración a funcionarios del Consistorio.

Fruto de la investigación policial, el "informe parcial" de la UDEF (al centrarse en la primera edición de Navilan), con fecha del pasado 30 de junio, detalla una serie de indicios en relación a Navilan: "la utilización intensiva del contrato menor; posible fraccionamiento contractual; contratación de prestaciones funcionalmente vinculadas mediante expedientes separados; existencia de reparos de Intervención; levantamiento de dichos reparos; posible ejecución material de prestaciones antes de completarse la tramitación administrativa; utilización de informes de discrepancia; y reiteración de determinados adjudicatarios".

Pluralidad de contratos menores pese a tratarse de un único evento

Por otro lado, la UDEF pone de relieve que, pese a tratarse de un único evento, Navilan, se realizaron "una pluralidad de contratos menores y expedientes diferenciados" relativos, entre otros, a coordinación, azafatas y azafatos, decoración, carpintería y atrezzo, imprenta, grupos electrógenos, vallados, recogida de aguas residuales y vegetación y jardinería.

La UDEF considera que la numerosa división de contratos "podría resultar incompatible con la unidad funcional del evento constituir un supuesto fraccionamiento de contractual prohibido por la legislación de contratos del sector público".

Adjudicación del contrato a la misma empresa

A los investigadores les llama la atención que "en numerosos contratos menores se solicitaban formalmente presupuestos a tres empresas distintas, concediéndose plazos extraordinariamente reducidos para su presentación y resultando finalmente adjudicataria la única empresa que presentaba la oferta".

Para la UDEF, ese patrón, replicado en numerosos expedientes, "constituye un indicio relevante de que la concurrencia pudo haber quedado reducida a una mera apariencia formal".

Inauguración de la feria navideña Navilan de Arrecife. / La Provincia

Contratación de servicios ya finalizados

De los informes realizados por el departamento de Intervención capitalino se desprende, tal y como se recoge en la querella de la Fiscalía, "el posible fraccionamiento contractual, la omisión de trámites esenciales; insuficiencias procedimentales; contratación de prestaciones vinculadas a eventos previsibles y susceptibles de planificación previa; y contratación de servicios cuya ejecución ya se encontraba iniciada o finalizada". En su declaración ante la Fiscalía, tanto el secretario como la interventora municipales coincidieron en resaltar dichas supuestas irregularidades.

La Feria de Billy Capers

La Fiscalía investiga también los procedimientos de contratación llevados a cabo por el Ayuntamiento de Arrecife en la Feria de Billy Capers, celebrada del 5 al 7 de septiembre de 2025 en el Charco de San Ginés, evento de circo clásico.

Publicación de Facebook sobre la Feria de Billy Capers 2025 en Arrecife.

Al fiscal que lleva el caso le llaman la atención los indicios que apuntan a que "dicho evento llegó a celebrarse sin que llegara a perfeccionarse válidamente contrato administrativo alguno que proporcionara cobertura jurídica suficiente a la prestación finalmente ejecutada". Además, en el oficio se detalla la advertencia de la Intervención municipal" de la improcedencia de reconocer obligaciones económicas derivadas de actuaciones realizadas al margen del procedimiento legalmente establecido".

La Feria de Billy Capers se celebró con el patrocinio del Ayuntamiento de Arrecife y la colaboración de Promotur del Gobierno de Canarias.