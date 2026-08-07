Hazte Oír lleva su protesta contra Pedro Sánchez a La Mareta, en Lanzarote: "Quiero que te vayas"

La organización Hazte Oír celebró ayer jueves una concentración frente a La Mareta, en Costa Teguise (Lanzarote), coincidiendo con la estancia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su familia en la residencia propiedad de Patrimonio Nacional durante sus vacaciones de verano en la isla. "No te creo. Quiero que te vayas de La Mareta. Quiero que te vayas de La Moncloa", "Sánchez prisión" y "Gobierno dimisión", fueron algunas de las consignas que se escucharon.

Según los datos facilitados por la propia asociación ultracatólica, cerca de 200 personas participaron en la protesta. No obstante, otras fuentes rebajan la citada afluencia a menos de la mitad. Entre los asistentes había familias, jóvenes y otros ciudadanos que respondieron a la convocatoria, vigilada por efectivos GRS del dispositivo de seguridad desplegado para la protección de la familia presidencial.

Durante la concentración, los participantes mostraron pancartas para expresar su rechazo a la actuación del Gobierno en distintos ámbitos de la política nacional como los casos de corrupción en el PSOE y la crisis migratoria en Ceuta. Incluso, una de las asistentes a la movilización, se envolvió en una bandera de la ciudad autónoma y hubo manifestantes que rodearon La Mareta lanzando gritos e insultos contra el presidente.

Críticas a la gestión de la crisis migratoria y a las causas judiciales

En un comunicado, Hazte Oír explicó que la movilización tenía como objetivo denunciar lo que considera una "desprotección de las fronteras" en relación con la crisis migratoria registrada en Ceuta.

Asimismo, la organización reclamó explicaciones sobre las investigaciones judiciales que, según expone, afectan al PSOE y a personas de su entorno, como es el caso de la mujer del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. En una pancarta de grandes dimensiones portada por los manifestantes se podía leer: "Criminales. Las fronteras de España, inseguras. Sus vacaciones, protegidas".

Las acciones de Hazte Oír se extienden por Lanzarote

Además de la concentración en La Mareta, la organización informa de que lleva a cabo acciones en otros lugares de Lanzarote. En concreto, señala que recorrió Playa Blanca (municipio de Yaiza) y el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote portando imágenes y figuras de cartón a tamaño real de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (investigado en el caso Plus Ultra). Esas siluetas también se han colocado en la playa de Las Cucharas, en Costa Teguise, entre otros lugares.

Hazte Oír

Por otro lado, han pegado carteles en la sede del PSOE de Lanzarote, ubicada en la calle Juan Negrín, en Arrecife, con imágenes de Sánchez, Gómez y Rodríguez Zapatero y la frase "criminales". Además, han vandalizado con pintadas diversas construcciones en la isla.

Las intervenciones de este colectivo en Lanzarote se inició hace ya varios días dentro de la jornada de movilización organizada coincidiendo con la estancia del jefe del Ejecutivo en Lanzarote.

Pintada en Costa Teguise sobre las investigaciones judiciales relacionadas con la política y la justicia en España

Nueva convocatoria para este sábado

Hazte Oír ha anunciado una nueva concentración para este sábado 8 de agosto a las 12:00 horas frente a las puertas de La Mareta. La organización hace un llamamiento a quienes deseen participar en esta nueva protesta.