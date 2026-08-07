El Hospital Molina Orosa refuerza el apoyo a la lactancia materna con atención especializada de matronas las 24 horas

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, ha aprovechado la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna para destacar el papel que desempeñan las matronas en el acompañamiento a las mujeres tras el parto y durante los primeros días de vida de sus hijos. El centro sanitario, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, recuerda que este apoyo especializado está disponible las 24 horas del día, tanto de día como durante la noche, con el objetivo de favorecer un inicio seguro de la lactancia y ofrecer respuestas a las dudas que suelen surgir en las primeras horas tras el nacimiento.

La edición de este año de la campaña internacional se celebra bajo el lema "Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan", un mensaje que pone el foco en la importancia de mantener políticas y actuaciones que faciliten la alimentación con leche materna cuando así lo deciden las familias.

Desde el hospital señalan que el periodo inmediatamente posterior al parto es uno de los momentos más importantes tanto para la recuperación física y emocional de la madre como para el establecimiento de una lactancia eficaz. Por ello, la presencia continuada de las matronas constituye uno de los pilares de la atención que se presta en la planta de Ginecología y Obstetricia.

Más de un millar de partos atendidos en un año

La actividad asistencial del Hospital Molina Orosa refleja el volumen de trabajo que asumen sus profesionales. Durante 2025 el centro registró 1.016 partos, en los que nacieron 1.027 bebés. En el primer semestre de este año se contabilizaron 459 partos y 467 recién nacidos.

Estas cifras evidencian la importancia del servicio de Obstetricia dentro del hospital y el elevado número de familias que reciben atención especializada durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Una madre amamanta a su bebé / La Provincia

Las primeras 48 horas, un momento decisivo para la lactancia

El hospital explica que la mayor parte de las dificultades relacionadas con la lactancia aparecen durante las primeras 48 horas después del nacimiento. En ese periodo es habitual que las madres necesiten ayuda para colocar correctamente al bebé al pecho, resolver molestias o confirmar que la alimentación está siendo adecuada.

Precisamente por ello, las matronas permanecen disponibles durante toda la jornada, incluyendo el horario nocturno, cuando suele concentrarse un mayor número de consultas relacionadas con el inicio de la lactancia.

Además del asesoramiento en las primeras tomas, realizan un seguimiento individualizado de cada madre para detectar de forma precoz cualquier dificultad y ofrecer soluciones antes del alta hospitalaria.

El propio equipo de matronas destaca que acompañar a las mujeres durante esos primeros días permite resolver muchas dudas en el momento en que aparecen y aportar la confianza necesaria para continuar con la lactancia una vez regresan a casa.

Apoyo adaptado a las necesidades de cada familia

Uno de los aspectos que subraya el Hospital Molina Orosa es que la atención se adapta a las decisiones y circunstancias de cada familia.

Las profesionales asesoran a las madres que desean iniciar o mantener la lactancia materna, pero también ofrecen información a quienes optan por la alimentación con leche de fórmula. En estos casos explican cómo inhibir la producción de leche cuando resulta necesario y orientan sobre la correcta preparación de los biberones.

El objetivo es que todas las familias dispongan de información basada en la evidencia científica para tomar decisiones informadas, respetando siempre sus preferencias.

Recursos específicos para afrontar las dificultades

Para responder a situaciones que pueden complicar el establecimiento de la lactancia, la unidad dispone de distintos recursos de apoyo.

Entre ellos se encuentran cojines de lactancia, extractores de leche, pezoneras, sistemas de relactación y jeringas orales, herramientas que permiten atender diferentes necesidades clínicas y ayudar a mantener la lactancia cuando aparecen dificultades durante los primeros días.

Estos recursos forman parte del trabajo cotidiano de las matronas y complementan el acompañamiento personalizado que reciben las madres durante su ingreso hospitalario.

Seguimiento de los bebés ingresados en Neonatología y Pediatría

El apoyo a la lactancia también se extiende a aquellas familias cuyos recién nacidos necesitan permanecer hospitalizados por prematuridad o por otras complicaciones médicas.

En estos casos, las matronas se desplazan hasta las unidades de Pediatría o Neonatología para ofrecer asesoramiento específico a las madres y favorecer el mantenimiento del vínculo con sus hijos, incluso cuando la separación temporal es inevitable debido a la situación clínica del bebé.

La atención continúa tras el alta hospitalaria

El trabajo de las matronas no concluye cuando la madre abandona el hospital.

El Molina Orosa coordina la continuidad asistencial con las matronas de Atención Primaria y con el Servicio Especializado de Apoyo a la Lactancia Materna, al que se derivan aquellos casos que requieren un seguimiento más estrecho mediante el programa de puerperio a domicilio.

Asimismo, las profesionales colaboran con los especialistas en Pediatría de consultas externas para atender a los recién nacidos que necesitan apoyo adicional durante las primeras semanas de vida.

Durante los fines de semana y festivos también ejercen como matronas de referencia para las urgencias obstétricas relacionadas con el puerperio y la lactancia.

Una tasa de lactancia exclusiva del 47%

Los datos recopilados por el hospital entre junio de 2025 y junio de este año muestran que el 47 % de las madres optó por la lactancia materna exclusiva.

Además, un 36 % recurrió a la lactancia materna suplementada, mientras que el 17 % eligió la alimentación artificial.

Estas cifras reflejan que casi la mitad de las madres atendidas en el centro mantienen la lactancia exclusiva durante su estancia hospitalaria, mientras que otro porcentaje importante combina la leche materna con suplementos en función de las necesidades clínicas de cada caso.

Alto grado de satisfacción entre las madres

El hospital también destaca los resultados de una encuesta realizada entre las usuarias del servicio.

Según estos datos, el 95,8 % de las madres manifestó estar satisfecha con la cantidad de información recibida sobre lactancia materna.

Además, el 87,5 % valoró positivamente la calidad de esa información y el 91,7 % expresó una buena opinión sobre el trato recibido por los profesionales sanitarios.

Estos indicadores forman parte de la evaluación continua de la calidad asistencial que desarrolla el centro.

Compromiso con la humanización del nacimiento y la evidencia científica

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa mantiene desde hace años diferentes iniciativas destinadas a mejorar la atención a madres y recién nacidos.

Entre ellas figura su condición de Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados (BPSO), un programa orientado a implantar prácticas clínicas respaldadas por la evidencia científica y promover la formación continua de los profesionales sanitarios.

Asimismo, el centro participa en la primera fase de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. Este programa busca que hospitales, centros de salud y unidades neonatales incorporen medidas que favorezcan un parto más humanizado y promuevan la lactancia materna desde el nacimiento.

Los beneficios de la lactancia para madres y bebés

La evidencia científica señala que la lactancia materna aporta beneficios tanto para la salud del recién nacido como para la de la madre.

En los bebés, contribuye al desarrollo del sistema inmunitario gracias al aporte de anticuerpos, favorece el desarrollo cognitivo y ayuda a disminuir el riesgo de infecciones y otros problemas de salud durante la infancia.

En las madres, facilita la recuperación tras el parto, fortalece el vínculo con el bebé y se asocia con una reducción del riesgo de desarrollar determinadas enfermedades, entre ellas el cáncer de mama y el cáncer de ovario.