Lanzarote refuerza la vigilancia en los cotos de caza con una unidad canina para detectar cebos envenenados y trampas ilegales

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del Área de Medio Ambiente, ha puesto en marcha un dispositivo especial de inspección y vigilancia en distintos cotos de caza de ambas islas con el objetivo de reforzar la protección del entorno natural y garantizar el cumplimiento de la normativa antes del inicio de la temporada cinegética de 2026.

El operativo está coordinado por el Área de Medio Ambiente, dirigida por el consejero Samuel Martín, y cuenta con la colaboración de los agentes medioambientales del Cabildo y de la Unidad Canina de Gesplan, cuyos perros especializados participarán en las tareas de inspección y prevención sobre el terreno.

La actuación se desarrollará durante los días previos a la apertura de la temporada de caza y tiene un marcado carácter preventivo. El propósito es detectar posibles irregularidades antes de que comience la actividad cinegética y contribuir a la conservación de la biodiversidad de Lanzarote y La Graciosa.

El objetivo: garantizar el cumplimiento de la normativa cinegética

Entre las principales funciones del dispositivo figura la comprobación de que los cotos cumplen la legislación vigente en materia de caza y conservación de la fauna.

Durante las inspecciones, los equipos revisarán diferentes terrenos cinegéticos para localizar posibles cebos envenenados, trampas ilegales y otros métodos de captura prohibidos por la normativa. También verificarán que se respeta la veda, así como las limitaciones establecidas para proteger especies y espacios de especial valor ambiental.

El Cabildo subraya que estas actuaciones buscan prevenir conductas que puedan poner en riesgo tanto la fauna silvestre como el equilibrio de los ecosistemas insulares.

La Unidad Canina, un apoyo para detectar venenos y trampas ilegales

Uno de los elementos más destacados del operativo es la participación de la Unidad Canina de Gesplan, que aporta perros especialmente entrenados para localizar sustancias y elementos difíciles de detectar durante una inspección convencional.

Estos animales están preparados para encontrar cebos envenenados, considerados una de las principales amenazas para numerosas especies silvestres, tanto protegidas como cinegéticas. Además, pueden localizar lazos, cepos, trampas y otros métodos de captura prohibidos, cuya utilización constituye una infracción de la legislación ambiental y cinegética.

La presencia de esta unidad especializada permite aumentar la eficacia de las inspecciones y facilita la localización de prácticas ilegales que podrían pasar desapercibidas en una revisión ordinaria.

Control de espacios protegidos y de la actividad cinegética

El operativo también contempla la vigilancia de distintos hábitats naturales para comprobar que la actividad cinegética se desarrolla únicamente en los lugares y periodos autorizados.

Entre las actuaciones previstas figura la inspección de los espacios naturales protegidos, así como de las áreas incluidas en la Red Natura 2000, donde existen limitaciones específicas destinadas a preservar especies y hábitats de interés comunitario.

Asimismo, los agentes verificarán que no haya perros sueltos fuera de las zonas o fechas permitidas y controlarán posibles infracciones relacionadas con la práctica de la caza.

Un perro de la Unidad Canina de Gesplan en Lanzarote inspecciona una zona de caza en la isla / La Provincia

Desde el Cabildo se insiste en que el objetivo principal no es únicamente sancionar posibles incumplimientos, sino fomentar una actividad compatible con la conservación del medio natural y el respeto a la normativa vigente.

Una actuación con carácter preventivo y disuasorio

La institución insular explica que el dispositivo tiene un enfoque fundamentalmente preventivo.

La presencia de agentes medioambientales y de la Unidad Canina pretende disuadir de la utilización de métodos ilegales y favorecer que la temporada cinegética transcurra con normalidad, minimizando los riesgos para la fauna y para las personas que practican la caza.

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente y Caza, Samuel Martín, señala que esta actuación responde al compromiso del Cabildo con una gestión responsable de la actividad cinegética y con la conservación del patrimonio natural insular.

Según explica, la colaboración entre los agentes medioambientales y la Unidad Canina permite reforzar las tareas de inspección antes del comienzo de la temporada y actuar frente a prácticas que pueden afectar gravemente a la biodiversidad.

Calendario cinegético aprobado por unanimidad

La puesta en marcha del dispositivo coincide con el inicio de la temporada cinegética de 2026, cuyo calendario fue aprobado por unanimidad en el Consejo Insular de Caza de Lanzarote.

El acuerdo contó con el respaldo de representantes de distintas administraciones e instituciones, entre ellas la consejería competente del Gobierno de Canarias, la Federación Insular de Caza, las sociedades de cazadores de Lanzarote, el Parque Nacional de Timanfaya, la Dirección Insular de la Administración General del Estado, el SEPRONA, el Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo y representantes de colectivos ecologistas.

El Cabildo considera que este consenso permite compatibilizar la práctica de la caza con la conservación del medio ambiente y la protección de las especies más sensibles.

Fechas de la temporada de caza en Lanzarote

El calendario aprobado establece que la temporada del conejo comenzará el 16 de agosto y permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre. Las jornadas hábiles serán los jueves y los domingos.

En cuanto a la perdiz moruna y la paloma bravía, la actividad cinegética podrá desarrollarse entre el 20 de septiembre y el 22 de noviembre, autorizándose la caza los domingos y dos jueves del mes de octubre, de acuerdo con el calendario oficial.

Estas fechas forman parte de la planificación anual aprobada por el Consejo Insular de Caza para ordenar el desarrollo de la actividad en la isla.

Se mantienen las limitaciones en zonas de alto valor ecológico

El calendario mantiene las restricciones ya existentes en diferentes espacios especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.

Entre ellos figuran los espacios naturales protegidos, las áreas integradas en la Red Natura 2000 y otros enclaves considerados prioritarios para la conservación de la fauna silvestre.

Además, continúa vigente un régimen especial de caza controlada destinado a un máximo de 25 cazadores no residentes en Lanzarote, una medida orientada a regular esta actividad fuera de la isla y garantizar un desarrollo compatible con la capacidad del territorio.