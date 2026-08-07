La ola de calor dificulta la recuperación de las reservas de agua en Lanzarote y obliga a ajustar el suministro

Las altas temperaturas registradas durante los últimos días están afectando al funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua en Lanzarote y La Graciosa. Según ha informado Aguas de Lanzarote y La Graciosa a última hora de este jueves la combinación de la ola de calor y el incremento del consumo propio del mes de agosto está dificultando que los depósitos recuperen sus niveles habituales de almacenamiento entre un ciclo de suministro y el siguiente.

La empresa explica que el sistema insular atraviesa un periodo de demanda excepcionalmente elevada, una situación que obliga a mantener una vigilancia constante sobre la evolución de las reservas y a introducir ajustes puntuales para garantizar el mejor reparto posible del agua disponible.

El Consorcio del Agua de Lanzarote, responsable de la gestión del servicio, asegura que continuará monitorizando la situación para adoptar las medidas necesarias mientras persistan estas condiciones meteorológicas.

Cómo funciona el sistema de abastecimiento en la isla

El suministro de agua en Lanzarote y La Graciosa se basa en una red de depósitos que permite regular la distribución hacia los distintos municipios y núcleos de población.

El sistema parte de los depósitos principales de Zonzamas, Arrecife y Las Breñas, desde donde el agua se distribuye hacia otros depósitos de menor capacidad situados en diferentes zonas de la isla. Estos depósitos secundarios son los encargados de garantizar el suministro a viviendas, empresas y servicios públicos.

Su función es almacenar agua suficiente para responder a la demanda diaria y recuperar sus niveles antes del siguiente ciclo de distribución. Sin embargo, durante episodios de consumo muy elevado, como el actual, esa recuperación resulta más complicada.

Interior de depósito de Zonzamas, en el municipio de Teguise, en Lanzarote. / La Provincia

La ola de calor incrementa la demanda de agua

Las temperaturas excepcionalmente altas registradas en Canarias durante los últimos días han provocado un aumento del consumo doméstico y de otros usos habituales del agua.

Aunque agosto suele ser uno de los meses con mayor demanda debido al incremento de la población estacional y al mayor consumo derivado del verano, la empresa señala que las actuales condiciones meteorológicas han intensificado aún más esa situación.

Como consecuencia, algunos depósitos secundarios no consiguen recuperar completamente su capacidad antes del siguiente periodo de suministro, lo que obliga a adaptar la gestión del sistema para mantener el equilibrio entre producción, almacenamiento y distribución.

Retirada del logotipo de Canal Gestión Lanzarote en las oficinas de la Central de Desalación de Agua de Lanzarote en Punta de los Vientos... / La Provincia

Seguimiento permanente del sistema de abastecimiento

Ante este escenario, Aguas de Lanzarote y La Graciosa mantiene un control continuo sobre el comportamiento de toda la red de abastecimiento.

Los técnicos analizan de forma permanente la evolución de los niveles de los depósitos y el comportamiento de la demanda con el objetivo de aplicar, cuando sea necesario, modificaciones operativas que permitan mantener la continuidad del servicio.

La empresa explica que estas actuaciones buscan preservar el equilibrio del sistema mientras dure este episodio de altas temperaturas y minimizar las posibles afecciones al conjunto de la población.

Ajustes temporales en las suspensiones programadas

Como parte de las medidas adoptadas, la empresa ha introducido modificaciones temporales en la planificación de las suspensiones programadas del suministro.

Estas variaciones tienen como finalidad adaptar la distribución de agua a la evolución diaria del consumo y al nivel de recuperación de los depósitos.

Los usuarios pueden consultar las incidencias previstas y cualquier actualización relacionada con el abastecimiento a través del Portal de Información de Aguas de Lanzarote y La Graciosa, donde la empresa publica los cambios que puedan producirse en la planificación del servicio.

Llamamiento a un consumo responsable del agua

La empresa gestora recuerda que la colaboración de la ciudadanía resulta especialmente importante durante este tipo de situaciones excepcionales.

Por ello, recomienda realizar un uso responsable y prudente del agua, especialmente durante las horas de mayor demanda, ya que un consumo moderado favorece la recuperación de los niveles de almacenamiento y contribuye a mantener la estabilidad del sistema de abastecimiento.

Entre las medidas habituales de ahorro se encuentran evitar consumos innecesarios, reducir el tiempo de uso del agua en tareas domésticas, aplazar actividades que requieran un elevado consumo cuando sea posible y revisar posibles fugas en las instalaciones particulares.

Estas recomendaciones adquieren una mayor relevancia en un territorio como Lanzarote, donde el abastecimiento depende principalmente de la producción de agua desalada y de una gestión eficiente de los recursos disponibles.

El Consorcio del Agua continuará evaluando la evolución de la situación

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha asegurado que continuará realizando un seguimiento permanente del sistema mientras persistan las actuales condiciones meteorológicas.

La entidad señala que adoptará las medidas que resulten necesarias para ofrecer el mejor servicio posible y mantendrá informada a la población sobre cualquier cambio que pueda afectar a la distribución del agua.

Asimismo, agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante este episodio, recordando que el uso responsable del agua es una herramienta fundamental para preservar el equilibrio entre la producción y el consumo y reducir el impacto de estas circunstancias excepcionales sobre el conjunto de la isla.