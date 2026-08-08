Alertan de aves protegidas criando junto al recorrido del Rally de los Volcanes

La celebración del Rally Isla de los Volcanes 2026 vuelve a situarse bajo la lupa ambiental en Lanzarote. Varios colectivos ecologistas han alertado de la presencia de pollos de corredor sahariano y de comportamientos de cortejo de hubara canaria en áreas incluidas en el recorrido de la prueba.

Los avistamientos se han producido en El Jable y Playa Quemada, dos enclaves donde estas aves protegidas estarían atravesando momentos especialmente sensibles de su ciclo reproductor.

El corredor sahariano está considerado una especie vulnerable, mientras que la hubara canaria se encuentra amenazada y constituye una de las aves más emblemáticas de los ambientes esteparios de Canarias.

Pollos en El Jable y cortejos en Playa Quemada

Los colectivos Desert Watch, Ecologistas en Acción Lanzarote, Papacría y GREFA aseguran haber registrado y comunicado a las autoridades competentes la presencia de pollos de corredor sahariano en El Jable.

También han observado episodios de cortejo de hubara en Playa Quemada, lo que indicaría el inicio de actividad reproductora en esta zona.

Ambos espacios forman parte del trazado previsto para el Rally Isla de los Volcanes 2026.

Las organizaciones ya habían solicitado anteriormente que el recorrido fuese reprogramado por el posible impacto que podría tener sobre las especies protegidas presentes en estos hábitats.

La reproducción no siempre entiende de calendarios

Uno de los argumentos de los colectivos es que, pese a encontrarse Canarias en pleno verano, la reproducción de las aves esteparias no sigue necesariamente un calendario rígido.

Las organizaciones señalan que existen estudios científicos que muestran que su ciclo reproductor puede adaptarse a las condiciones ambientales y, especialmente, a las lluvias y a la disponibilidad de alimento.

Según explican, este año todavía existe abundante alimento en determinadas zonas, lo que permitiría a estas especies prolongar o iniciar procesos reproductivos que en otros años más secos resultarían más difíciles.

Por ese motivo, reclaman que la protección de estos espacios no dependa únicamente de unas fechas determinadas, sino de su función permanente como lugares de reproducción, alimentación, refugio y campeo.

El ruido, el polvo y la velocidad, entre las principales preocupaciones

Los ecologistas advierten de que una prueba automovilística puede provocar alteraciones importantes en zonas utilizadas por aves protegidas.

Entre los factores que más les preocupan se encuentran la circulación de vehículos a gran velocidad, el aumento del tránsito de personas, el ruido y el polvo generado durante el rally.

A su juicio, estas molestias pueden modificar el comportamiento de las aves, especialmente cuando existen ejemplares jóvenes o individuos en pleno periodo reproductor.

La preocupación no se limita al corredor sahariano y a la hubara canaria.

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Los colectivos recuerdan que en estas zonas también pueden encontrarse otras especies protegidas como el cuervo canario, el halcón tagarote o la lechuza majorera.