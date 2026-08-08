Las horas ciegas de Manrique en Nueva York

César Manrique estaba de viaje en la isla de Santa Lucía. Había sido invitado por el banquero Mario Conde para pasar el fin de año en su yate. Allí sufre un desprendimiento de retina y decide regresar a Madrid. Pero el viaje de vuelta lo hace desde Nueva York, una ciudad en la que tiene que pasar seis horas, hasta coger el vuelo rumbo a España, donde preparaba la operación el médico lanzaroteño Alfredo Matallana, en la clínica Puerta de Hierro. Finalmente fue operado por el cirujano Luis Encinas, en enero de 1991.

Por casualidad, disfrutando de unos días de vacaciones se encontraba en Nueva York, el sobrino de Manrique, Eduardo. Quedan en verse y Eduardo y un amigo van al aeropuerto a buscar a César. Cuenta Eduardo Manrique, que, al llegar, ve de lejos a un César que los busca, que está solo, y que en esas circunstancias parecía más frágil. La idea que se plantea en este documental de 24 minutos ha sido la de utilizar ese hecho: un desprendimiento de retina, que deja al artista medio ciego, para realizar un recorrido por una ciudad de luz que conoció en los años sesenta. El largo paseo que hace, de la mano de su sobrino, va a permitir viajar en el tiempo, y recordar algunos de los lugares y las personas que conoció en aquellos años, y que serían esenciales para la obra posterior del artista lanzaroteño.

Nueva York desde el otro lado del puente / Francisco García / Sergio Hernández

Como advierte el crítico de arte, Alfonso de la Torre, «aquellos años vividos en Nueva York le sirven a César para llenarse y saborear las nuevas corrientes del mundo del arte, la música, la realidad social, y sobre todo lo llevan a descubrir y disfrutar de la libertad, y eso que aprende en aquel Nueva York lo volcará en su isla».

Cuando Manrique llega a esa ciudad en 1964 descubre otro mundo. Y lo hace de la mano de su galerista Catherine Viviano, quien se ocupó de mover su obra y le permitió relacionarse con personajes singulares, intelectuales, artistas y con todo el que pintaba algo en esos momentos. Andy Warhol, Waldo Díaz Balart, Mark Rothko, Jimmy Ernst o Frank Stella. Junto a ellos, César Manrique accedió al más alto nivel del arte en la ciudad.

Por Manhatan / Francisco Garcçia / Sergio Hernández

Y de la euforia de esa realidad pasa en poco tiempo a considerar que esa deshumanización que vive en Nueva York no merece la pena. Y así puede leerse: «(...) más que nunca siento verdadera nostalgia por lo verdadero de las cosas. Por la pureza de las gentes. Por la desnudez de mi paisaje y por mis amigos (...) Mi última conclusión es que el hombre en N.Y. es como una rata. El hombre no fue creado para esta artificialidad. Hay una imperiosa necesidad de volver a la tierra. Palparla, olerla. Esto es lo que siento».

Durante los años que pasa en la ciudad más vanguardista logra crecer como artista, sin embargo, también logra aclarar lo que quiere hacer de verdad. Y rebosante de ideas regresa a Lanzarote dispuesto a convertir su isla en uno de los lugares más hermosos del planeta.

César con Waldo Díaz Balart / Francisco García / Sergio Hernández

Elenco del documental

Esta historia contrastada tanto por parte de Eduardo Manrique como por el médico Alfredo Matallana, y el cirujano Enrique Encinas lleva a otros personajes importantes con los que poder hilvanar esta trama. El artista Waldo Díaz Balart representa la oportunidad de hablar con una persona que conoció a César en esa primera etapa en Nueva York, él cuenta que le dio los primeros contactos, que llegó a quedarse en su apartamento hasta que Manrique empezó a volar solo. Lamentablemente Waldo falleció hace unos meses, pero dejó un gran regalo: la última entrevista que concedió a una productora audiovisual en su casa -estudio de Madrid. Eso ocurrió el 29 de enero de 2025 y él falleció el 5 de febrero de ese año.

Apartamento de Manrique / Francisco García / Sergio Hernández

Una vez más será necesario acudir a Pepe Dámaso, el amigo de Manrique, que conoció de primera mano esta historia. Tanto las vivencias en Nueva York como la operación que se le realizó en el hospital Puerta de Hierro de Madrid, ya que Dámaso se trasladó a Madrid para estar junto a su amigo.

En la etapa de Nueva York es fundamental la correspondencia que César mantuvo con Pepe Dámaso y en la que le contaba todo lo que le sucedía, a quién veía, qué pensaba, y cómo era la vida en esa gran ciudad. También existe una carta fechada en febrero de 1991 en la que Manrique le cuenta a su amigo lo mal que lo había pasado con «su ojo oscuro», pero que ya, afortunadamente, estaba bien y de regreso a su casa de Haría.

Montaje de la imagen de Nueva York en la casa de César / Francisco García / Sergio Hernández

La cámara es César

Técnicamente y visualmente esta historia permite jugar con los claros oscuros, con esa luz que se va, y con lo que pudo sentir César en esos momentos. El Manrique habitual, con esa personalidad arrolladora, de pronto, se ve o se siente frágil, y reconoce que necesita del apoyo de los demás para seguir su camino.

El propósito de este trabajo, que fue seleccionado en la convocatoria de proyectos culturales CACT Lanzarote 2025, es ofrecer un documental que ofrezca una perspectiva de Manrique quizás menos tratada: el artista consagrado que de pronto se siente desvalido, y eso, desde el punto de vista técnico y visual puede resultar hasta poético. Este trabajo se grabó en Lanzarote, en Madrid y en Nueva York, paradas obligadas para entender el recorrido vital y también artístico de este creador.

Eduardo Manrique en la grabación. / Francisco García / Sergio Hernández

Este documental será presentado el próximo 4 de septiembre en el Auditorio de Los Jameos del Agua. Contará con la actuación de los artistas Samuel Aguilar y Beni Ferrer, y la entrada será gratuita.

Pidió grabar la operación

César Manrique fue intervenido quirúrgicamente pocos días después con buen resultado. Manrique se entregó a aquella experiencia con un entusiasmo probablemente similar al de afrontar un nuevo diseño artístico -…. «me preparé con gran curiosidad por el significado de esta singular experiencia. Salí de la habitación en cama de ruedas viendo todo el dibujo de los techos de los corredores de la Clínica, como un trávelin cinematográfico». En la intervención le fue inyectado gas intraocular que origina difracciones, reflejos en la luz y las imágenes con coloraciones caprichosas, y esto provocó en César unos comentarios inesperados pero muy propios del creador.

César con Eduardo. / Francisco García / Sergio Hernández

Así lo reflejó el doctor Encinas: «Fue todo un lujo escuchar las interpretaciones personales de César Manrique a cerca de estas sensaciones visuales motivadas transitoriamente por el gas y en las que César veía un paisaje volcánico de piedras frías, o en otras ocasiones, un volcán activo cuando no un paisaje de atardecer en Lanzarote».

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La realidad es que César pidió que grabaran la intervención y después compartió con amigos este espectacular vídeo de cómo fue operado de la pérdida de visión de uno de sus ojos. Y así fue como Manrique rindió homenaje a sus admirados Buñuel y Dalí rememorando una de las escenas del famoso Perro Andaluz.