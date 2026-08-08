Pollos recién nacidos y aves en cortejo: la alerta ecologista ante el rally de Lanzarote

A pocos días de que los motores vuelvan a rugir en Lanzarote, varias organizaciones ambientales han puesto el foco sobre la presencia de aves protegidas en las inmediaciones del recorrido autorizado para el Rally Isla de los Volcanes 2026. Los colectivos aseguran haber observado durante las últimas semanas ejemplares jóvenes de corredor sahariano y comportamientos reproductivos de la hubara canaria.

La advertencia parte de Desert Watch, Ecologistas en Acción Lanzarote, Papacría y GREFA, que sostienen que los avistamientos ya han sido comunicados a las autoridades competentes.

Pollos jóvenes en El Jable y cortejos en Playa Quemada

En concreto, las organizaciones afirman haber registrado pollos de corredor sahariano de muy corta edad en El Jable, además de observar el comienzo del periodo reproductor de la hubara en Playa Quemada.

Ambos espacios, según indican los colectivos en su comunicado, están incluidos en zonas por las que discurre el Rally Isla de los Volcanes de este año.

El hecho de que estos comportamientos se produzcan en pleno verano no resulta excepcional para estas especies, argumentan las organizaciones. Para sostenerlo, hacen referencia a investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la capacidad de las aves esteparias de Canarias para adaptar su ciclo reproductor a las condiciones ambientales.

Las lluvias y la disponibilidad de alimento pueden favorecer, según explican, que estas especies prolonguen o modifiquen sus periodos de reproducción respecto a otros años más secos.

Avistamientos de pollos en la zona por donde pasa el Rally de este fin de semana / LP/DLP

«Sigue habiendo mucha comida en el campo»

«Sigue habiendo mucha comida en el campo», señalan los colectivos, que consideran que estas condiciones permiten a las aves esteparias compensar temporadas especialmente secas en las que sacar adelante a las crías resulta más complicado.

Por este motivo, defienden que la conservación de estos espacios no debería limitarse únicamente a determinadas épocas del calendario. A su juicio, debe tenerse en cuenta su importancia permanente como lugares utilizados por las especies para reproducirse, alimentarse, refugiarse y desplazarse.

Pollos en la zona por donde pasa el Rally de este fin de semana / LP/DLP

Preocupación por el ruido, el polvo y los vehículos

Las organizaciones ambientales vuelven así a mostrar su preocupación por las posibles consecuencias de una prueba automovilística sobre estos espacios.

Advierten especialmente de la circulación de vehículos a gran velocidad, así como del aumento de personas, ruido y polvo asociado a este tipo de acontecimientos. Según los colectivos, estos factores pueden alterar el comportamiento de las aves protegidas presentes en las zonas afectadas.

La preocupación no se limita al corredor sahariano y la hubara canaria. Las ONG mencionan también otras especies presentes en Lanzarote, como el cuervo canario, el halcón tagarote y la lechuza majorera, que consideran susceptibles de verse afectadas por este tipo de actividades.

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No es la primera vez que los colectivos ecologistas plantean estas objeciones. Las organizaciones recuerdan que ya han advertido en años anteriores de los posibles efectos de la celebración de pruebas automovilísticas sobre la fauna de estos espacios naturales.